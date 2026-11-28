Niệm Phật cầu gia hộ

Quang lâm chứng minh, chỉ đạo có Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp - Hướng dẫn Phật tử Trung ương; Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng Trung ương; Đại đức Thích Nguyên Chính, Ủy viên Thường trực kiêm Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương GHPGVN; cùng chư tôn đức lãnh đạo và cán bộ Văn phòng Trung ương GHPGVN.

Về phía Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai có Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hoằng pháp - Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai; Thượng tọa Thích Minh Huy, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; chư tôn đức thành viên Ban Trị sự, chư Tăng, Ni trong và ngoài tỉnh.

Lãnh đạo tham dự

Về phía lãnh đạo có bà Nguyễn Thị Ngà, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; ông Vũ Lê Thành Anh, Phó Giám đốc Sở Nội Vụ tỉnh; ông Trần Phùng, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh; bà Thào Thị Thùy Linh, Trưởng ban Công tác Hội quần chúng - Ủy ban MTTQVN tỉnh; đại diện các phòng ban; lãnh đạo phường Yên Bái sở tại.

Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Thanh Điện nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiện toàn tổ chức nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của Giáo hội trong giai đoạn mới. Tiếp nối thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lào Cai và Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, công tác chuẩn y nhân sự Ban Trị sự tỉnh lần này mang ý nghĩa chiến lược lâu dài.

Hòa thượng khẳng định, quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai của Hội đồng Trị sự không chỉ là sự công nhận về mặt hành chính đối với tập thể lãnh đạo kế thừa, mà còn là sự gửi gắm trọn vẹn niềm tin của Trung ương Giáo hội, chính quyền địa phương cùng toàn thể Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà. Đây chính là tiền đề vững chắc để Ban Trị sự phát huy trí tuệ tập thể, giữ vững kỷ cương và tinh thần đoàn kết, đưa các hoạt động Phật sự đi vào chiều sâu, thực hiện tốt phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” và tinh thần “Hộ quốc an dân” nơi vùng cao biên cương của Tổ quốc.

Sư cô Thích Đàm Thùy báo cáo tổng kết

Tại buổi lễ, Sư cô Thích Đàm Thùy, Ủy viên Thường trực, Phó Chánh Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự tỉnh đã báo cáo tổng kết quá trình tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lào Cai và công tác hiệp thương nhân sự.

Nhân dịp này, thay mặt Ban Trị sự cùng toàn thể Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà đã dâng lời chúc mừng, tặng hoa chư tôn đức được suy tôn vào Hội đồng Chứng minh và suy cử vào Hội đồng Trị sự.

Tặng hoa chúc mừng chư tôn đức được suy cử vào Hội đồng Trị sự

Đại đức Thích Nguyên Chính, Ủy viên Thường trực kiêm Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương GHPGVN đã tuyên đọc quyết định của Hội đồng Trị sự về việc chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, tân Ban Trị sự tỉnh gồm 45 thành viên, trong đó có 19 vị Ủy viên Thường trực và 26 vị Ủy viên Ban Trị sự, do Hòa thượng Thích Thanh Điện đảm nhiệm Trưởng ban.

Trao quyết định chuẩn y nhân sự

Phát biểu chúc mừng, bà Nguyễn Thị Ngà trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực, thiết thực của Phật giáo tỉnh Lào Cai trong thời gian qua. Chư tôn đức Tăng Ni cùng đồng bào Phật tử luôn đồng hành chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong các phong trào thi đua yêu nước, công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, chăm lo người nghèo, chung tay xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và gìn giữ bản sắc văn hóa, góp phần lan tỏa tinh thần “tốt đời, đẹp đạo” trong cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Ngà phát biểu

Bước vào nhiệm kỳ mới 2026-2031, lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh bày tỏ sự tin tưởng tập thể tân Ban Trị sự sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, đổi mới phương thức hoạt động để xây dựng Giáo hội ngày càng vững mạnh; hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử sinh hoạt tôn giáo đúng Hiến chương GHPGVN và pháp luật Nhà nước, thực hiện tốt phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”. Đồng thời khẳng định Ủy ban MTTQVN tỉnh sẽ luôn quan tâm, lắng nghe và tạo mọi điều kiện thuận lợi để đồng hành cùng Phật giáo tỉnh nhà phát huy các giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung tay xây dựng tỉnh Lào Cai phát triển nhanh, bền vững, xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm ban đạo từ

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm tán dương những thành tựu Phật sự nổi bật của Phật giáo hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái trước đây, cũng như sự ổn định, phát triển vững mạnh kể từ khi hợp nhất địa giới hành chính và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hòa thượng đánh giá cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp của chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử tỉnh nhà đã góp phần quan trọng vào thành công chung của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X vừa qua. Hòa thượng khẳng định việc đón nhận quyết định chuẩn y nhân sự là trọng trách được Trung ương Giáo hội tin tưởng giao phó. Với bề dày kinh nghiệm lãnh đạo của Hòa thượng Trưởng ban cùng sự đồng lòng của tập thể tân Ban Trị sự, Hòa thượng tin tưởng Phật giáo tỉnh Lào Cai sẽ sớm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội và chương trình hoạt động 5 năm vào thực tiễn.

Hòa thượng sách tấn toàn thể Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà tiếp tục lấy Giới luật làm trọng, tận tâm phụng sự, đoàn kết để xây dựng Phật giáo tỉnh Lào Cai ngày càng vững bền, xứng đáng là một trong 33 tỉnh, thành tiêu biểu cả nước, bám sát phương châm “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”, đưa Phật giáo vùng cao biên cương ngày càng phát triển vững mạnh, góp phần xây dựng quê hương Lào Cai ấm no, hạnh phúc.

Quang cảnh buổi lễ

Nhân dịp này, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cũng bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm, tạo điều kiện của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN và các sở, ban, ngành tỉnh Lào Cai dành cho các hoạt động Phật sự địa phương.

Hòa thượng đề nghị Ban Thư ký Ban Trị sự tiếp thu nghiêm túc các ý kiến định hướng của lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh tại buổi lễ để đưa vào chương trình hành động, phát huy vai trò của Phật giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, góp phần phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân sinh.

Lễ công bố quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2026-2031 đã khép lại trong niềm hoan hỷ sau lời phát biểu cảm tạ của Thượng tọa Thích Minh Huy thay mặt Ban Tổ chức.

Một số hình ảnh ghi nhận: