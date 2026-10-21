Lào Cai: Trao quà 'Đông ấm vùng cao' đến học sinh mầm non vùng núi xã Mỏ Vàng

Trao quà cho các em học sinh mầm non

Thành viên đoàn từ TP.HCM đến điểm trường mầm non Khe Lóng 3 thuộc Trường Mầm non xã Mỏ Vàng (địa bàn huyện Văn Yên cũ). Hiện điểm trường có hai lớp học ghép với tổng cộng 49 học sinh, đều là trẻ em dân tộc Mông. Tại đây, đoàn đã trao tặng ba-lô, áo ấm, đồ chơi, bánh và sữa; tổ chức nấu ăn cho các em.

Đoàn đến thăm Điểm trường Khe Hóp, trao tặng 100 phần quà bánh, sữa cho học sinh tại ba phòng học ghép và hỗ trợ 5 triệu đồng cho điểm trường; tại điểm trường Khe Lóng 2, đoàn trao tặng thêm 50 chiếc ba-lô cùng áo ấm, giúp các em có thêm điều kiện đến lớp trong mùa lạnh.

Đoàn trao quà cho các em học sinh

Tại điểm trường trung tâm, đoàn giao lưu văn nghệ và trao quà cho các em học sinh. Những tiết mục vui tươi do nhà trường chuẩn bị, cùng sự tham gia của các thành viên trong đoàn, đã tạo nên không khí gần gũi, ấm áp.

Đoàn từ thiện tại Trường Mầm non xã Mỏ Vàng

Chương trình “Đông ấm vùng cao” là hoạt động thiết thực của Quỹ học bổng “Cùng em đến trường”, thể hiện tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng đối với công tác chăm lo giáo dục tại những địa bàn còn nhiều thiếu thốn.