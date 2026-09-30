Lào Cai: Trang trọng truy điệu 71 hài cốt liệt sĩ trở về với đất mẹ

Nghi lễ đón 71 hài cốt Liệt sĩ diễn ra trong khong khí trang nghiêm, thành kính. Ảnh: Đức Toàn

Dự lễ có bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2; đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, các cục, vụ thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Ban Chỉ đạo Quân khu 2.

Hài cốt các liệt sĩ được di chuyển về nghĩa trang phường Cam Đường xã Bảo Thắng để an táng

Về phía tỉnh Lào Cai có ông Dương Quốc Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Hoàng Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và các lực lượng trực tiếp tham gia công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, lời điếu do ông Giàng Quốc Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đọc tại buổi lễ đã nhắc lại những năm tháng chiến đấu gian khổ để bảo vệ biên cương Tổ quốc.

Lãnh đạo Chính phủ, Bộ Quốc phòng và tỉnh Lào Cai thực hiện nghi lễ viếng các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Đức Toàn

Trên những điểm cao, bản làng và vùng đất biên giới, những người con từ khắp mọi miền đất nước đã cùng quân và dân Lào Cai kiên cường chiến đấu. Nhiều người đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, gửi lại nơi biên cương tuổi thanh xuân, những ước mơ và dự định còn dang dở.

Hàng chục năm trôi qua, hành trình tìm kiếm đồng đội vẫn được tiếp nối. Đó là hành trình được thực hiện bằng sự kiên trì, trách nhiệm và lòng biết ơn. Các lực lượng làm nhiệm vụ đã cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân lần theo từng nguồn tin, ký ức của nhân chứng, những dấu tích còn lại trên chiến trường cũ để tìm kiếm các anh.

Như lời ông Giàng Quốc Hưng chia sẻ, lực lượng tìm kiếm đã “vạch từng gốc lau, cạy từng viên đá, đào từng mét đất trên các ngọn đồi, tát từng bát nước dưới các thung sâu” để lần tìm dấu tích những người còn nằm lại.

Ông Giàng Quốc Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đọc lời điếu tại Lễ truy điệu. Ảnh: Đức Toàn

Mỗi dấu tích được phát hiện là thêm một niềm hy vọng. Mỗi hài cốt được quy tập là một người con của Tổ quốc được trở về. Và mỗi danh tính được xác định là thêm một gia đình được vơi đi phần nào nỗi đau, sự khắc khoải và chờ mong kéo dài qua nhiều thập kỷ.

Từ khi phát động Chiến dịch 500 ngày đêm đến nay, tỉnh Lào Cai đã tìm kiếm, quy tập được 90 hài cốt liệt sĩ, trong đó 8 hài cốt đã xác định được danh tính.

Cùng với đó, tỉnh đã hoàn thành khai quật 1.250 mộ, lấy 820 mẫu sinh phẩm và thu nhận 3.115 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Những con số không chỉ phản ánh khối lượng công việc lớn mà còn cho thấy sự bền bỉ của hành trình đưa những người đã hy sinh trở về với gia đình, đồng đội và quê hương.

Sau khi được tìm thấy, hài cốt các liệt sĩ được đưa về chăm sóc, bảo quản chu đáo trước khi tổ chức lễ truy điệu chung.

Trong sự trang nghiêm của buổi lễ, những nén hương được thắp lên, những vòng hoa được dâng trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ. Sau nhiều thập kỷ, các anh trở về trong vòng tay của đồng đội và Nhân dân.

Sau lễ truy điệu, 45 hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Cam Đường; 26 hài cốt được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Bảo Thắng.

Sự trở về hôm nay là sự tiếp nối của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; là lời khẳng định rằng dù thời gian có trôi qua, Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân vẫn luôn trân trọng, ghi nhớ công lao của những người đã hy sinh vì độc lập, chủ quyền và bình yên của Tổ quốc.