Lào Cai trang trọng an táng 3 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Pháp

Lễ viếng, truy điệu được tổ chức tại Nhà văn hóa thôn Gò Bông, phường Âu Lâu (Lào Cai). Dự buổi lễ có ông Lương Hoàng Giang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai; đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan; lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Âu Lâu cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, cựu chiến binh và người dân địa phương.

Ông Lương Hoàng Giang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai cùng các đại biểu viếng, truy điệu, hài cốt 3 liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đại biểu dành phút tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính trước anh linh các liệt sĩ. Lời điếu tại buổi lễ nhắc lại truyền thống cách mạng của vùng đất Âu Lâu, nơi nhiều cán bộ, chiến sĩ từng chiến đấu, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Những thông tin được lưu giữ qua nhiều năm của người dân địa phương không chỉ góp phần đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ trang trọng mà còn cho thấy vai trò quan trọng của cộng đồng trong việc tìm kiếm, xác minh dấu tích các phần mộ liệt sĩ còn nằm rải rác.

Từ thông tin của nhân chứng cùng các tư liệu lịch sử, ngày 30/10/2026, hài cốt của 3 liệt sĩ được khai quật, cất bốc và bàn giao cho UBND phường Âu Lâu để tổ chức truy điệu, an táng theo quy định.

Các đại biểu, lực lượng vũ trang trang trọng tiến hành lễ truy điệu, an táng 3 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Pháp.

Đây là hoạt động tiếp nối những nỗ lực của tỉnh Lào Cai trong công tác tìm kiếm, quy tập và tri ân các anh hùng liệt sĩ. Trước đó, ngày 30/9/2026, tỉnh tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 71 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn. Từ khi phát động Chiến dịch 500 ngày đêm đến thời điểm báo cáo, tỉnh đã tìm kiếm, quy tập 90 hài cốt liệt sĩ, trong đó 8 hài cốt được xác định danh tính.

Lễ truy điệu và an táng 3 hài cốt liệt sĩ tại Âu Lâu thêm một lần khẳng định đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; đồng thời nhắc nhở các thế hệ hôm nay về trách nhiệm gìn giữ ký ức lịch sử, chăm lo phần mộ liệt sĩ và tiếp tục thu thập thông tin, góp phần xác định danh tính những người còn chưa rõ tên tuổi.