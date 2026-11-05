Lào Cai: Trang bị kỹ năng an toàn số học đường

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trường THPT Chuyên Lào Cai (phường Cam Đường) và kết nối trực tuyến đến các địa phương trong toàn tỉnh.

Đây là một trong những hoạt động trọng tâm của Chiến dịch “Không một mình” năm 2026, nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, học sinh trên không gian mạng. Đồng thời, thông qua tập huấn, tỉnh hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, công an cơ sở nòng cốt, có khả năng tuyên truyền, hướng dẫn và tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch tại địa phương, đơn vị.

Cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lào Cai triển khai các nội dung tập huấn.

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu tiếp cận 9 chuyên đề thiết thực, tập trung vào những vấn đề đang đặt ra trong môi trường số hiện nay: Tổng quan Chiến dịch “Không một mình” và hướng dẫn triển khai tại Lào Cai; bảo vệ trẻ em trên không gian mạng; nhận diện, phòng ngừa các nguy cơ và hỗ trợ trẻ em khi gặp vấn đề trực tuyến. Các nội dung được truyền đạt gắn với tình huống thực tế, giúp học viên dễ tiếp cận, vận dụng trong tuyên truyền và giáo dục.

Khi internet và mạng xã hội trở thành một phần quen thuộc trong học tập, giao tiếp và giải trí của học sinh, bên cạnh những lợi ích thiết thực, không gian mạng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Đó là tình trạng lừa đảo, bắt nạt trực tuyến, xâm phạm quyền riêng tư, dụ dỗ, thao túng tâm lý và các hành vi xâm hại trẻ em. Đáng chú ý, việc các đối tượng lợi dụng công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo để giả mạo hình ảnh, giọng nói, danh tính, khiến những nguy cơ này càng khó nhận diện. Vì vậy, việc trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ em, thanh thiếu niên trở nên cấp thiết.

Các đại biểu được nâng cao kỹ năng phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng cho học sinh.

Điểm nhấn của chương trình là chú trọng kỹ năng thực hành, xử lý tình huống và phương pháp tiếp cận phù hợp với tâm lý lứa tuổi. Cán bộ, giáo viên được hướng dẫn nhận biết những dấu hiệu trẻ bị đe dọa, bắt nạt, dụ dỗ trên mạng; cách lắng nghe, tiếp nhận thông tin, hỗ trợ ban đầu và phối hợp với cơ quan chức năng khi phát hiện vụ việc. Qua đó, giúp người làm công tác giáo dục chủ động hơn trong phát hiện, ngăn ngừa và bảo vệ học sinh trước những rủi ro trên môi trường số.

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, hội nghị còn hướng dẫn phương pháp tổ chức các hoạt động tại cơ sở, từ xây dựng nội dung tuyên truyền, lựa chọn tình huống thực tế, tổ chức tọa đàm, thực hành kỹ năng đến khai thác tài liệu, sản phẩm truyền thông của chiến dịch. Việc tăng cường phối hợp giữa công an cấp xã, nhà trường, gia đình và các tổ chức đoàn thể được xác định là giải pháp quan trọng, góp phần hình thành mạng lưới hỗ trợ trẻ em ngay từ cơ sở, để các em biết cách tìm kiếm sự trợ giúp khi gặp nguy hiểm trên mạng.

Sự phối hợp hiệu quả giữa các ngành sẽ đem đến môi trường số học đường an toàn.

Sau tập huấn, các cơ quan, đơn vị, địa phương và cơ sở giáo dục sẽ tiếp tục phổ biến, hướng dẫn lại kiến thức cho giáo viên, học sinh, phụ huynh; đồng thời tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch phù hợp với điều kiện thực tế.

Lực lượng công an cấp xã phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu, tuyên truyền, hướng dẫn phòng ngừa, tiếp nhận thông tin và phối hợp hỗ trợ trẻ em. Các nhà trường chủ động lồng ghép kiến thức, kỹ năng an toàn số vào hoạt động giáo dục, sinh hoạt lớp, công tác Đoàn, Đội và chương trình ngoại khóa, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh cả trong đời thực và trên không gian mạng.