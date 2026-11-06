Lào Cai: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 22%

Người dân thanh toán không dùng tiền mặt khi mua thực phẩm tại chợ, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động thương mại, dịch vụ.

Theo Sở Công Thương, riêng tháng 10, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội ước đạt 8.700 tỷ đồng, giảm 2% so với tháng trước. Giá cả các mặt hàng thiết yếu nhìn chung không có biến động lớn, nguồn cung được bảo đảm.

Trong tháng, mặc dù phải đối với mặt hàng xăng dầu biến động, hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra ổn định, lượng cung ứng đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Các cửa hàng, đại lý thực hiện niêm yết giá bán, thời gian bán hàng theo quy định, không xảy ra tình trạng tự ý ngừng bán hoặc đóng cửa khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Đáng chú ý, trong kỳ điều hành ngày 15/10, một số doanh nghiệp đầu mối lớn chủ động bán xăng dầu với mức giá thấp hơn giá điều hành chung, góp phần hỗ trợ người tiêu dùng.

Người dân lựa chọn hàng hóa tại các điểm kinh doanh, góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại và tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

Những tháng cuối năm, hoạt động thương mại được dự báo sôi động hơn khi nhu cầu mua sắm dịp Tết Dương lịch 2027 và Tết Nguyên đán Đinh Mùi gia tăng. Ngành Công Thương đang xây dựng kế hoạch nắm bắt tình hình, khảo sát thị trường và giá cả hàng hóa, chủ động theo dõi diễn biến cung cầu.

Lũy kế 10 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đã đạt 81,5% kế hoạch năm. Ngành Công Thương đánh giá mục tiêu đạt 96.000 tỷ đồng trong năm 2026 có tính khả thi cao, khi sức mua và lưu chuyển hàng hóa thường tăng mạnh vào hai tháng cuối năm.

Việc bảo đảm nguồn cung, ổn định giá cả và chủ động chuẩn bị hàng hóa phục vụ các dịp lễ, Tết có ý nghĩa quan trọng, góp phần đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, giữ ổn định thị trường và thúc đẩy tăng trưởng thương mại trên địa bàn tỉnh.