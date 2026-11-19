Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Liên hiệp Văn học, Nghệ thuật tỉnh; các nhà văn, nhà thơ cùng đại diện nhà trường, giáo viên, học sinh và đông đảo bạn đọc của thư viện.

Thư viện tỉnh có nguồn tài nguyên thông tin phong phú với hơn 530.000 bản sách. Trong đó, kho tài liệu địa chí có hơn 12.000 bản, kho tài liệu tiếng Trung có 1.712 bản. Thư viện lưu trữ 150 loại báo, tạp chí, duy trì cập nhật thường xuyên 75 loại; có 577.940 trang tài liệu dạng số, trong đó có 10.000 trang thuộc bộ sưu tập sách cổ của người Dao. Đây là nguồn tư liệu quý giá phục vụ học tập, nghiên cứu, đồng thời góp phần bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của địa phương.

Trong năm, thư viện tỉnh tiếp tục lấy bạn đọc làm trung tâm, đổi mới đồng bộ phương thức phục vụ trực tiếp, lưu động và trên không gian mạng, mở rộng khả năng tiếp cận sách và tri thức cho người dân. Thư viện đã cấp mới 7.180 thẻ bạn đọc; phục vụ 168.412 lượt bạn đọc trực tiếp; luân chuyển 398.488 lượt sách, báo.

Hoạt động phục vụ bằng xe thư viện lưu động cũng được duy trì với 193 buổi tại cơ sở. Thư viện đã tổ chức và tham gia nhiều hoạt động tuyên truyền, triển lãm gắn với các ngày lễ lớn và nhiệm vụ chính trị để lan tỏa văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh.

Trong khuôn khổ hội nghị, nhiều ý kiến đóng góp của bạn đọc được chia sẻ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ.

Bạn đọc và đại biểu chia sẻ, đóng góp ý kiến nhằm nâng cao chất lượng phục vụ thư viện.

Hoạt động giao lưu với các nhà văn, nhà thơ mang đến cho đại biểu, học sinh nhiều câu chuyện về hành trình sáng tác, tình yêu quê hương và cảm hứng sáng tạo từ cuộc sống.

Các nhà văn, nhà thơ chia sẻ với đại biểu, học sinh những câu chuyện về hành trình sáng tác, tình yêu quê hương và cảm hứng sáng tạo từ cuộc sống.

Dịp này, ban tổ chức biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào phát triển văn hóa đọc năm 2026.

Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao tỉnh trao Giấy khen cho các tập thể tiêu biểu trong phong trào phát triển văn hóa đọc năm 2026.

Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao trao Giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu trong phong trào phát triển văn hóa đọc năm 2026.

Ban tổ chức vinh danh 3 cá nhân được trao danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc toàn quốc năm 2026. (Ảnh dưới)

Thời gian qua, thư viện tỉnh đã phát huy vai trò quan trọng trong việc lưu giữ, bảo quản và phát huy giá trị tri thức; đồng thời là cầu nối đưa tri thức đến với mọi tầng lớp Nhân dân, góp phần nâng cao dân trí, phát triển văn hóa đọc và thúc đẩy học tập suốt đời trong cộng đồng địa phương.