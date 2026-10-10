Lào Cai tôn vinh 96 nông dân xuất sắc năm 2026

Hội Nông dân tỉnh Lào Cai vừa tôn vinh 96 “Nông dân Lào Cai xuất sắc” năm 2026, nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2026), nhằm biểu dương những điển hình tiêu biểu trong lao động sản xuất, chuyển đổi số và xây dựng nông thôn mới.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai và Hội Nông dân tỉnh trao chứng nhận và tôn vinh “Nông dân Lào Cai xuất sắc” năm 2026. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Lào Cai, hội nghị đã tôn vinh 96 cá nhân tiêu biểu được lựa chọn qua rà soát, thẩm định từ cơ sở. Trong số này, có 3 người được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao tặng danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới”.

Tham gia thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm tại hội trường, anh Vi Văn Tú (phường Nghĩa Lộ), chủ mô hình ẩm thực và du lịch cộng đồng Nhà sàn Gái Bản cho biết, trong xu thế kinh tế số hiện nay, nông dân thời đại mới không chỉ chăm chỉ làm lụng trên đồng đất mà cần chủ động đổi mới tư duy, biết ứng dụng công nghệ số, đưa sản phẩm và văn hóa địa phương lên không gian mạng. Việc kết hợp kinh doanh ẩm thực truyền thống trên diện tích 3.000 m² với phát triển kênh truyền thông số như YouTube "Gái Bản" đạt hơn 612.000 người đăng ký đã giúp quảng bá hình ảnh du lịch, gia tăng doanh thu đạt gần 3 tỷ đồng/năm, đồng thời trực tiếp tạo việc làm ổn định cho 20 lao động và làm cầu nối tiêu thụ nông sản hiệu quả cho bà con nông dân địa phương.

Đại diện Hội Nông dân tỉnh Lào Cai trao chứng nhận và tôn vinh “Nông dân Lào Cai xuất sắc” năm 2026. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Chia sẻ về bài học kinh nghiệm trong xây dựng chuỗi liên kết khép kín từ con giống đến chăn nuôi thương phẩm, anh Nguyễn Vũ Toàn, chủ Cơ sở sản xuất gà giống Toàn Huyền (xã Bảo Thắng) cho biết, con giống là yếu tố then chốt quyết định năng suất và hiệu quả chăn nuôi. Từ trăn trở đó, cơ sở đã dịch chuyển từ tư duy “bán con giống đơn thuần” sang “đồng hành cùng người chăn nuôi”. Muốn liên kết bền vững thì người chăn nuôi phải có lợi ích thiết thực. Hiện cơ sở của anh đang cung cấp gần 900 nghìn con giống/năm, kết hợp mô hình kinh tế tuần hoàn trồng chuối ngự xử lý chất thải chăn nuôi rất hiệu quả.

Tại hội nghị, đại diện các hộ nông dân cũng có ý kiến rằng, để thoát khỏi phương thức sản xuất tự cung, tự cấp nhỏ lẻ, ngoài sự chủ động học hỏi công nghệ, chuyển đổi cây con giống và phát huy tinh thần "tương thân tương ái" giúp đỡ lẫn nhau, tỉnh cần tiếp tục quan tâm, có các cơ chế, chính sách hỗ trợ thiết thực về nguồn vốn, tập huấn kỹ thuật, đầu tư hạ tầng sản xuất và kết nối thị trường để bà con yên tâm đầu tư, vươn lên làm giàu bền vững.

Một gian hàng trưng bày những sản phẩm nông sản của nông dân tiêu biểu tại Hội nghị. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thế Phước, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai ghi nhận kết quả của các cấp Hội và 96 nông dân tiêu biểu. Ông Nguyễn Thế Phước cho biết, Lào Cai là tỉnh vùng cao, biên giới, địa hình đồi núi dốc, chia cắt, điều kiện sản xuất còn nhiều khó khăn và chịu tác động ngày càng rõ của biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, sự đa dạng về địa hình, khí hậu, thổ nhưỡng và hệ sinh thái tạo lợi thế để tỉnh phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hàng hóa. Trong đó, nông dân là chủ thể, giữ vai trò trung tâm trong phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai cũng yêu cầu toàn thể cán bộ, hội viên và người nông dân Lào Cai tiếp tục chuyển mạnh tư duy từ sản xuất nông nghiệp thuần túy sang phát triển kinh tế nông nghiệp theo chuỗi giá trị và nhu cầu thị trường. Các cấp hội nông dân cần làm tốt vai trò cầu nối gắn kết "Nhà nước - nhà khoa học - doanh nghiệp - nông dân"; các sở, ban, ngành tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng giao thông, thủy lợi, logistics và tạo cơ chế thông thoáng nhất để bà con tiếp cận nguồn vốn ưu đãi phục vụ phát triển sản xuất.

Hội nghị tôn vinh “Nông dân Lào Cai xuất sắc” năm 2026 góp phần khuyến khích nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống.