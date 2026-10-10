Lào Cai tôn vinh 96 nông dân xuất sắc năm 2026

Những năm qua, các cấp Hội Nông dân tỉnh Lào Cai đã triển khai hiệu quả phong trào, xuất hiện nhiều gương nông dân điển hình với những cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đến nay, toàn tỉnh có 6 cá nhân được tôn vinh danh hiệu “Nhà Khoa học của Nhà nông”, 26 nông dân được bình chọn danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc”, 8 hợp tác xã được tôn vinh “Hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc”. Nhiều nông dân cũng đạt thành tích cao tại Cuộc thi “Sáng tạo Kỹ thuật Nhà nông” do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thế Phước và - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lào Cai Nguyễn Chương Phát trao biểu trưng Nông dân Lào Cai xuất sắc năm 2026 cho các cá nhân. Ảnh: laocai.gov.vn

Năm 2026, toàn tỉnh Lào Cai có hơn 104.000 hộ hội viên đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Qua rà soát, lựa chọn từ các hồ sơ đề cử, tỉnh đã chọn 96 hội viên tiêu biểu để tôn vinh danh hiệu “Nông dân Lào Cai xuất sắc” năm 2026. Trong đó, 70 cá nhân tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh; 4 cá nhân có thành tích nổi bật trong xây dựng nông thôn mới, bảo vệ an ninh Tổ quốc và 22 cá nhân có thành tích trong liên kết sản xuất, kinh doanh theo chuỗi.

Biểu dương, ghi nhận những thành tích của các cấp Hội, cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh, đặc biệt là 96 nông dân tiêu biểu được tôn vinh, ông Nguyễn Thế Phước, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy sản xuất, phát triển nền nông nghiệp hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao thu nhập cho người dân.

Theo ông Nguyễn Thế Phước, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Hội Nông dân và toàn thể hội viên cần tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của nông dân, chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp theo chuỗi giá trị, gắn với nhu cầu thị trường.

Mỗi hộ nông dân, nhất là những người được tôn vinh danh hiệu “Nông dân Lào Cai xuất sắc”, cần đi đầu trong ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; áp dụng quy trình sản xuất an toàn, hữu cơ, thân thiện với môi trường. Đồng thời, khai thác hiệu quả lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng của từng vùng để nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của nông sản địa phương.

Chiều 9/10, Hội Nông dân tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị Tôn vinh “Nông dân Lào Cai xuất sắc” năm 2026. Ảnh: laocai.gov.vn

Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị Hội Nông dân các cấp tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa Nhà nước, nông dân, nhà khoa học và doanh nghiệp; vận động, hướng dẫn nông dân tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã, tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong toàn bộ quá trình sản xuất, từ cung ứng nguyên liệu, áp dụng quy trình kỹ thuật đến chế biến, xây dựng thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm.

Đối với những nông dân tiêu biểu, xuất sắc, cần phát huy vai trò tiên phong, dẫn dắt và lan tỏa trong cộng đồng. Bên cạnh phát triển kinh tế gia đình, các điển hình cần tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật, giống, vốn, liên kết sản xuất và giúp đỡ hộ nghèo, hộ khó khăn vươn lên. Qua đó, mỗi mô hình sản xuất hiệu quả trở thành địa chỉ để nông dân học tập, làm theo và nhân rộng.

Ông Nguyễn Thế Phước đồng thời đề nghị các sở, ban, ngành và địa phương tăng cường đồng hành với nông dân, kịp thời tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách, nguồn vốn và hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi để người dân mở rộng sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế, góp phần phát triển nông nghiệp bền vững và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.