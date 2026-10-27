Lào Cai tôn vinh 50 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số

Cùng dự có đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, cùng 200 đại biểu là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Toàn tỉnh Lào Cai hiện có 2.286 người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là lực lượng nòng cốt, là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền, MTTQ với Nhân dân.

Thời gian qua, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc với Nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Giai đoạn 2025 - 2026, đội ngũ người có uy tín đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống; bảo vệ môi trường; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; vận động Nhân dân xóa bỏ hủ tục, phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; tham gia hòa giải các mâu thuẫn trong cộng đồng, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Nhiều người có uy tín đã trở thành những hạt nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh. Nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo của người có uy tín đã được nhân rộng, tạo sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng dân cư.

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm trong hòa giải, tăng cường đoàn kết giữa các dân tộc, dòng họ; vận động Nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển du lịch cộng đồng và bảo tồn bản sắc văn hóa.

Bà Lương Thị Tuyền - Bí thư Chi bộ và là người có uy tín tại Tổ dân phố số 29, phường Cam Đường phát biểu tham luận tại hội nghị với nội dung: Vận động người có uy tín tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận, biểu dương những đóng góp của đội ngũ người có uy tín và hệ thống MTTQ các cấp trong các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Đồng chí nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và xây dựng Lào Cai phát triển theo hướng “Xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đội ngũ người có uy tín cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động Nhân dân đoàn kết, phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển du lịch cộng đồng.

Đồng thời, chú trọng bảo tồn bản sắc văn hóa, đẩy lùi hủ tục, phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; tích cực hòa giải mâu thuẫn từ cơ sở, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành quan tâm thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người có uy tín, kịp thời biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả và gương điển hình tiên tiến.

Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh mong muốn mỗi người có uy tín tiếp tục nêu gương, lắng nghe và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; phối hợp với cấp ủy, chính quyền, MTTQ tuyên truyền, vận động đồng bào biến tinh thần đoàn kết thành hành động thiết thực, góp phần xây dựng Lào Cai ngày càng phát triển, văn minh, phồn vinh và hạnh phúc.

Nhân dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho 50 người uy tín đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Lào Cai.

Lãnh đạo tỉnh tặng Bằng khen cho người có uy tín có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Lào Cai.