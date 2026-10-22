Lào Cai tổ chức nhiều hoạt động văn hóa gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Theo kế hoạch, các hoạt động tập trung trong tháng 11, trọng tâm là Tuần Văn hóa đại đoàn kết dân tộc từ ngày 18 đến 24/11, kết nối Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Màn đại Xòe với sự tham gia của 2.026 nghệ nhân, diễn viên quần chúng dân tộc Thái tại Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 đã tạo nên điểm nhấn ấn tượng của đêm hội. Ảnh: laocai.gov.vn

Năm 2026, các hoạt động cấp tỉnh mang chủ đề “Sắc màu văn hóa Lào Cai”, với Ngày hội “Sắc màu hội tụ”, dự kiến tổ chức tại phường Yên Bái. Chương trình gồm các hoạt động nghệ thuật, không gian trà Shan và thổ cẩm với chủ đề “Theo dấu trà Shan - Chạm sắc thổ cẩm”, trưng bày, quảng bá di sản, sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng; cùng các giải thể thao của tỉnh.

Tại cơ sở, mỗi xã, phường tổ chức ít nhất 1-2 hoạt động văn hóa tiêu biểu; mỗi thôn, bản, tổ dân phố được hướng dẫn tổ chức ít nhất 2-3 hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao hoặc trò chơi dân gian phù hợp. Các trường học tổ chức hoạt động ngoại khóa, tìm hiểu lịch sử, văn hóa, di sản; giao lưu, thực hành dân ca, dân vũ và nghệ thuật truyền thống.

Giai đoạn 2027 - 2030, tỉnh Lào Cai tiếp tục duy trì các hoạt động văn hóa thường niên, nhân rộng mô hình hiệu quả; năm 2030 tổ chức tổng kết, đánh giá và đề xuất định hướng cho giai đoạn tiếp theo.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tham mưu, hướng dẫn triển khai các hoạt động cấp tỉnh. UBND các xã, phường phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp tổ chức thực hiện tại địa phương, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường.

Thông qua chuỗi hoạt động, Lào Cai hướng tới bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc, tăng cường gắn kết cộng đồng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời quảng bá hình ảnh địa phương gắn với phát triển du lịch và kinh tế - xã hội bền vững.