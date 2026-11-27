Thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sỹ. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2026) trên địa bàn tỉnh, nhiều hoạt động tri ân, giáo dục truyền thống sẽ được tổ chức trong dịp này.

Các hoạt động kỷ niệm có chủ đề “Tinh thần Toàn quốc kháng chiến-Sức mạnh Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình" với thông điệp “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh-Đồng lòng để Tổ quốc hùng cường."

Các hoạt động góp phần khẳng định tầm vóc lịch sử, giá trị thời đại của Ngày Toàn quốc kháng chiến; vai trò lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Theo kế hoạch, lúc 7 giờ 30 phút ngày 18/12, tỉnh tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ khu vực trung tâm tỉnh (phường Yên Bái).

Trước ngày 16/12, tỉnh tổ chức Hội nghị gặp mặt, tri ân nhân chứng lịch sử, người có công tiêu biểu tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, với khoảng 400-500 đại biểu tham dự.

Cùng với đó, các hoạt động thăm hỏi, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và người có công tiêu biểu diễn ra từ ngày 5/12 đến ngày 18/12. Công tác rà soát đối tượng được thực hiện kỹ lưỡng, kết hợp với chăm lo Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027, bảo đảm quan tâm đầy đủ, không trùng lặp, bỏ sót đối tượng chính sách.

Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống được triển khai đồng bộ trong toàn tỉnh. Các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề về 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến trong kỳ sinh hoạt tháng 12/2026; lực lượng vũ trang tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống.

Tại các cơ sở giáo dục, các tiết học lịch sử chuyên đề và hoạt động tìm hiểu về Ngày Toàn quốc kháng chiến được tổ chức trong tuần từ ngày 14/12 đến ngày 19/12/2026.

Các cấp bộ Đoàn phát động hành trình “Về địa chỉ đỏ," tổ chức cuộc thi tìm hiểu lịch sử, ra quân chỉnh trang, vệ sinh, chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ và di tích lịch sử cách mạng.

Hoạt động văn hóa, trưng bày tư liệu, hình ảnh, hiện vật lịch sử về cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp gắn với giới thiệu thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh diễn ra tại Bảo tàng, Thư viện tỉnh cơ sở 1 (phường Yên Bái) và cơ sở 2 (phường Cam Đường), khai mạc trước ngày 15/12/2026. Các đội tuyên truyền lưu động, chiếu phim và phục vụ thư viện lưu động cũng tổ chức hoạt động tại vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tháng 12/2026.

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động là chương trình "Thời khắc tri ân" vào lúc 20 giờ 3 phút ngày 19/12/2026. Tại thời điểm này, Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh cùng hệ thống truyền thanh cơ sở đồng loạt phát toàn văn Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng thời điểm này, lễ thắp nến tri ân sẽ diễn ra tại nghĩa trang liệt sỹ cấp tỉnh và các nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sỹ cấp xã./.