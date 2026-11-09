Lào Cai tổ chức Ngày hội 'Sắc màu văn hóa' năm 2026

Theo Kế hoạch số 525/KH-UBND của UBND tỉnh Lào Cai, ngày hội được tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946-24/11/2026).

Thông qua chuỗi hoạt động, tỉnh hướng tới bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo điều kiện để người dân tham gia sáng tạo và thụ hưởng văn hóa. Đồng thời, sự kiện góp phần quảng bá di sản, con người, các sản phẩm đặc trưng như trà Shan, thổ cẩm, gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và sinh kế cộng đồng.

Các hoạt động chính diễn ra tại khu vực Trung tâm Hội nghị tỉnh, phố đi bộ Hào Gia và Quảng trường 19/8, phường Yên Bái.

Ngày hội “Sắc màu văn hóa” năm 2026 tại tỉnh Lào Cai sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 24/11/2026. Ảnh: laocai.gov.vn

Điểm nhấn của ngày hội là chương trình nghệ thuật đặc biệt hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, diễn ra lúc 20 giờ ngày 20/11 tại Quảng trường 19/8. Trước đó, từ 19 giờ 15 phút đến 19 giờ 45 phút, hoạt động diễu diễn đường phố sẽ được tổ chức với khoảng 6-8 khối đại diện cho các dân tộc đặc trưng của tỉnh.

Tại phố đi bộ Hào Gia, không gian trà Shan và sắc màu thổ cẩm Lào Cai năm 2026 với chủ đề “Theo dấu trà Shan - Chạm sắc thổ cẩm” sẽ giới thiệu các sản phẩm trà, trang phục, nghề thủ công truyền thống, thổ cẩm và sản phẩm OCOP.

Trong khuôn khổ chương trình còn có các hoạt động trình diễn, pha trà, thưởng trà, hội thảo, đấu giá sản phẩm trà; trình diễn nghề truyền thống, trang phục và nghệ thuật dân gian. Người dân, du khách có cơ hội giao lưu, trải nghiệm cùng nghệ nhân, người trồng chè và cộng đồng địa phương.

Bên cạnh đó, các chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ quần chúng sẽ diễn ra tại phố đi bộ Hào Gia vào các buổi tối từ ngày 20 đến 24/11, phục vụ nhân dân và du khách.

UBND tỉnh Lào Cai cũng khuyến khích các xã, phường căn cứ điều kiện thực tế tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng trong bảo tồn, trao truyền và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.