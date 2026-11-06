Lào Cai tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 3 hài cốt liệt sĩ

Quang cảnh lễ truy điệu và an táng 3 hài cốt liệt sĩ tại phường Âu Lâu. (Ảnh: HỮU ĐỨC)

Dự buổi lễ có Thượng tá Lương Hoàng Giang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh, cùng đông đảo các lực lượng và người dân địa phương.

Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. (Ảnh: HỮU ĐỨC)

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027), với mệnh lệnh từ trái tim và trách nhiệm thiêng liêng, ngày 30/10, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai đã khai quật và bàn giao cho Ủy ban nhân dân phường Âu Lâu 3 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại tổ dân phố số 3.

Lễ truy điệu và an táng các liệt sĩ được tổ chức trang nghiêm. (Ảnh: HỮU ĐỨC)

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, các đại biểu và nhân dân đã dành phút mặc niệm, dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ công ơn to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tiếp sau lễ viếng và lễ truy điệu do Ban tổ chức điều hành, đoàn xe di chuyển đưa 3 hài cốt liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Minh Bảo, phường Nam Cường theo nghi thức trang trọng nhất.