Lào Cai tổ chức Lễ truy điệu và an táng 60 hài cốt liệt sĩ

Lực lượng chức năng cất bốc hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Đá Vôi, phường Cam Đường. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Việc tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ là dịp để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tỉnh Lào Cai tưởng nhớ, tri ân công lao của các Anh hùng liệt sĩ; đồng thời tiếp tục lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần thực hiện tốt hơn công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, Lễ truy điệu 60 hài cốt liệt sĩ được tổ chức tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ phường Cam Đường, và Lễ an táng được tổ chức tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Cam Đường và Nghĩa trang liệt sĩ xã Bảo Thắng.

Quá trình cất bốc hài cốt liệt sĩ được tiến hành cẩn trọng, tỉ mỉ, bảo đảm an toàn và giữ gìn sự tôn nghiêm đối với các liệt sĩ. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Trước đó, thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, tỉnh Lào Cai đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, từ thu thập, xác minh thông tin, tổ chức tìm kiếm, quy tập và lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Trong giai đoạn 1, tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 22 hài cốt liệt sĩ; lấy mẫu 1.250 hài cốt liệt sĩ, trong đó 820 mẫu đáp ứng yêu cầu giám định ADN; đồng thời lấy mẫu hơn 3.100 thân nhân liệt sĩ phục vụ việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Lực lượng công binh tiến hành rà phá và xử lý vật liệu nổ trong quá trình cất bốc hài cốt liệt sĩ, bảo đảm tuyệt đối an toàn. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Giai đoạn 2, tỉnh Lào Cai xác định tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền công tác tìm kiếm, đặc biệt là các vùng lõi; tiếp tục tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại các Nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn; bảo đảm chế độ, chính sách cho các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, phấn đấu hoàn thành 100% mục tiêu “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.