Lào Cai tổ chức Kỳ thi lựa chọn nhân sự giới thiệu ứng cử chức danh Bí thư Tỉnh Đoàn

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Đánh giá Kỳ thi lựa chọn nhân sự để giới thiệu ứng cử chức danh Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai nhiệm kỳ 2025 - 2030, phát biểu khai mạc và chỉ đạo các nội dung của kỳ thi.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan; các thành viên Hội đồng Đánh giá và 7 thí sinh dự thi.

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Đánh giá phát biểu khai mạc Kỳ thi lựa chọn nhân sự giới thiệu ứng cử chức danh Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai.

Phát biểu khai mạc kỳ thi, đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Đánh giá Kỳ thi lựa chọn nhân sự để giới thiệu ứng cử chức danh Bí thư Tỉnh Đoàn, nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác cán bộ. Trong đó nêu rõ: Bí thư Tỉnh Đoàn giữ vai trò quan trọng trong lãnh đạo, định hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn tỉnh; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương.

Theo đó, nhân sự được lựa chọn để giới thiệu ứng cử chức danh Bí thư Tỉnh Đoàn phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, uy tín và năng lực lãnh đạo, quản lý; am hiểu công tác thanh niên, gắn bó với cơ sở, có khả năng tập hợp, đoàn kết thế hệ trẻ; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có tư duy đổi mới và khát vọng cống hiến.

Quang cảnh khai mạc Kỳ thi lựa chọn nhân sự giới thiệu ứng cử chức danh Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Kỳ thi nhằm đánh giá toàn diện, thực chất năng lực, trình độ, tư duy, phương pháp công tác và khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các nhân sự tham gia; qua đó, lựa chọn người có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín và triển vọng để xem xét, giới thiệu ứng cử chức danh Bí thư Tỉnh Đoàn, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các đại biểu dự khai mạc Kỳ thi lựa chọn nhân sự giới thiệu ứng cử chức danh Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Để kỳ thi đạt mục đích, yêu cầu đề ra, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Giang đề nghị các thành viên Hội đồng Đánh giá và Tổ giúp việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm nhiệm vụ được phân công; tổ chức kỳ thi đúng kế hoạch, nội quy và quy định liên quan. Việc đánh giá phải bảo đảm khách quan, công tâm, công khai, minh bạch, thực chất; lấy kết quả các phần thi làm căn cứ quan trọng để đánh giá năng lực của từng thí sinh.

Đồng chí Phạm Toàn Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố Quyết định thành lập Hội đồng Đánh giá Kỳ thi lựa chọn nhân sự để giới thiệu ứng cử chức danh Bí thư Tỉnh Đoàn, phổ biến nội quy kỳ thi.

Đối với các thí sinh, đồng chí đề nghị cần nhận thức đầy đủ kỳ thi là dịp thể hiện năng lực, trình độ của bản thân, là cơ hội để thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với tổ chức, với tuổi trẻ và sự phát triển của tỉnh; chấp hành nghiêm nội quy, quy chế kỳ thi; phát huy tinh thần tự tin, trung thực, cầu thị, trách nhiệm.

Các thí sinh cần đề xuất những giải pháp khả thi, những khâu đột phá trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn; nâng cao chất lượng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi; phát huy vai trò tiên phong, sáng tạo của thanh niên trong chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp và tham gia giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh.

7 thí sinh tham dự Kỳ thi lựa chọn nhân sự giới thiệu ứng cử chức danh Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thí sinh trình bày phần thi tại Kỳ thi lựa chọn nhân sự giới thiệu ứng cử chức danh Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sau khi nghe công bố Quyết định thành lập Hội đồng Đánh giá Kỳ thi lựa chọn nhân sự để giới thiệu ứng cử chức danh Bí thư Tỉnh Đoàn; phổ biến nội quy kỳ thi, 7 thí sinh đã bước vào các phần thi theo quy định.

Theo đó, mỗi thí sinh trải qua 3 nội dung, gồm: Xây dựng chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ nếu được giới thiệu ứng cử và bầu giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn; thuyết trình, trình bày chương trình hành động và xử lý tình huống.