Lào Cai tổ chức hội thi “Sáng kiến nhỏ - Thay đổi lớn”

Hội thi “Sáng kiến nhỏ - thay đổi lớn” có sự tham gia của 14 Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” trên địa bàn tỉnh. Hội thi gồm 2 phần: phần 1 “Chúng em là Thủ lĩnh”, ở phần thi này các Câu lạc bộ giới thiệu về thành viên, địa phương và thông điệp hoạt động của mình thông qua thơ, ca, vè…

Phần 2 “Sáng kiến nhỏ - thay đổi lớn”, đây là phần thi cốt lõi, các đội sẽ sân khấu hóa tình huống thực tế đóng kịch, thuyết trình để thể hiện các sáng kiến.

Phần thi của Câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi” xã Hạnh Phúc.

Kết thúc hội thi, Ban Giám khảo trao giải Nhất cho đội xã Lâm Thượng; giải Nhì xã Hạnh Phúc, Phong Dụ Hạ; giải Ba các xã Tân Hợp, Hưng Khánh, Phình Hồ; xã Tú Lệ, Nậm Có, Nghĩa Tâm, Văn Chấn, Sơn Lương, Tân Lĩnh, Gia Hội, Trạm Tấu đạt giải Khuyến khích.

Ban Giám khảo trao giải Nhất cho Câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi” xã Lâm Thượng

Ban Giám khảo trao giải Nhì cho Câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi” xã Hạnh Phúc, Phong Dụ Hạ.

Ban Giám khảo trao giải Ba cho các đội thi.

Ngoài ra, Ban Giám khảo trao giải Chuyên đề “Sáng kiến nhỏ - thay đổi lớn” cho các xã Trạm Tấu, Gia Hội, Tân Lĩnh.

Ban Giám khảo trao giải Chuyên đề “Sáng kiến nhỏ - thay đổi lớn” cho các đội thi.

Hội thi “Sáng kiến nhỏ - thay đổi lớn” giúp học sinh, đặc biệt là trẻ em dân tộc thiểu số và miền núi có cơ hội giao lưu, chia sẻ cách làm hay trong việc vận hành Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”. Trang bị kiến thức về giới, quyền trẻ em, phòng chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em; khuyến khích các em tự tìm tòi, đề xuất các giải pháp, mô hình hoặc sáng kiến thực tế để giải quyết các vấn đề liên quan đến bản thân, trường học và cộng đồng.