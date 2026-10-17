Lào Cai tổ chức hội thi “Sáng kiến nhỏ - Thay đổi lớn”
Ngày 17/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai tổ chức Hội thi “Sáng kiến nhỏ - Thay đổi lớn” dành cho các Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”. Đây là mô hình thuộc Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.
Hội thi “Sáng kiến nhỏ - thay đổi lớn” có sự tham gia của 14 Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” trên địa bàn tỉnh. Hội thi gồm 2 phần: phần 1 “Chúng em là Thủ lĩnh”, ở phần thi này các Câu lạc bộ giới thiệu về thành viên, địa phương và thông điệp hoạt động của mình thông qua thơ, ca, vè…
Phần 2 “Sáng kiến nhỏ - thay đổi lớn”, đây là phần thi cốt lõi, các đội sẽ sân khấu hóa tình huống thực tế đóng kịch, thuyết trình để thể hiện các sáng kiến.
Kết thúc hội thi, Ban Giám khảo trao giải Nhất cho đội xã Lâm Thượng; giải Nhì xã Hạnh Phúc, Phong Dụ Hạ; giải Ba các xã Tân Hợp, Hưng Khánh, Phình Hồ; xã Tú Lệ, Nậm Có, Nghĩa Tâm, Văn Chấn, Sơn Lương, Tân Lĩnh, Gia Hội, Trạm Tấu đạt giải Khuyến khích.
Ngoài ra, Ban Giám khảo trao giải Chuyên đề “Sáng kiến nhỏ - thay đổi lớn” cho các xã Trạm Tấu, Gia Hội, Tân Lĩnh.
Hội thi “Sáng kiến nhỏ - thay đổi lớn” giúp học sinh, đặc biệt là trẻ em dân tộc thiểu số và miền núi có cơ hội giao lưu, chia sẻ cách làm hay trong việc vận hành Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”. Trang bị kiến thức về giới, quyền trẻ em, phòng chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em; khuyến khích các em tự tìm tòi, đề xuất các giải pháp, mô hình hoặc sáng kiến thực tế để giải quyết các vấn đề liên quan đến bản thân, trường học và cộng đồng.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/lao-cai-to-chuc-hoi-thi-sang-kien-nho-thay-doi-lon-post912197.html