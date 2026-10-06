Lào Cai tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật bảo vệ trẻ em trong kỷ nguyên số

Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; đồng thời trang bị kiến thức, kỹ năng phòng ngừa xâm hại, lừa đảo, bắt nạt và các nguy cơ mất an toàn đối với trẻ em trong môi trường số.

Cuộc thi dành cho cá nhân là công dân Việt Nam từ 11 tuổi trở lên, đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Công an phường Yên Bái tuyên truyền pháp luật cho học sinh Trường Tiểu học Hồng Thái.

Nội dung thi tập trung vào các quy định của Luật Trẻ em, Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, một số quy định của Bộ luật Hình sự và các văn bản pháp luật có liên quan.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên Trang Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lào Cai tại https://pbgdpl.laocai.gov.vn. Mỗi cá nhân đăng ký một tài khoản dự thi với thông tin cá nhân chính xác và có thể sử dụng máy vi tính hoặc thiết bị di động có kết nối internet để tham gia.

Người dân xã Văn Chấn tìm hiểu pháp luật về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em

Mỗi lần dự thi, thí sinh trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm kiến thức và 1 câu dự đoán số lượng người tham gia cuộc thi, thời gian làm bài là 20 phút. Thí sinh được làm lại bài thi và không giới hạn số lần làm lại.

Cuộc thi diễn ra trong 15 ngày, từ 08 giờ 00 phút ngày 01/11/2026 đến 17 giờ 00 phút ngày 15/11/2026.

Dự kiến cuối tháng 11/2026, tỉnh tổ chức tổng kết và trao thưởng tại Hội trường Sở Tư pháp. Cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải Nhất, 5 giải Nhì, 15 giải Ba, 20 giải Khuyến khích và 3 giải phụ.

Cuộc thi là hoạt động thiết thực góp phần đưa các quy định pháp luật về bảo vệ trẻ em đến gần hơn với cộng đồng, đồng thời trang bị kiến thức, nâng cao ý thức và trách nhiệm của người dân trong bảo vệ trẻ em trước những nguy cơ trên môi trường số.