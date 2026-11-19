Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là chương trình nghệ thuật đặc biệt “Lào Cai - Sắc màu hội tụ”, diễn ra lúc 20h ngày 23/11 tại Quảng trường 19/8, phường Yên Bái, dự kiến thu hút khoảng 4.000 người tham dự. Chương trình gồm hai phần: chương trình nghệ thuật đặc biệt được truyền hình trực tiếp và mini concert “Lào Cai Say Hi” dành cho giới trẻ.

Lào Cai tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026. Ảnh: Báo Lào Cai.

Trước đó, vào lúc 19h15 cùng ngày, chương trình diễu diễn đường phố sẽ xuất phát từ khu vực đèn đỏ Km4, đi qua các tuyến đường thuộc khu vực trung tâm hành chính tỉnh và kết thúc tại Quảng trường 19/8. Hoạt động góp phần tạo không khí lễ hội sôi động, giới thiệu những nét đặc trưng trong đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc Lào Cai.

Trong khuôn khổ sự kiện, từ ngày 20 đến 24/11, tại Phố đi bộ Hào Gia, phường Yên Bái, tỉnh tổ chức khai trương không gian “Trà Shan và Sắc màu thổ cẩm” với chủ đề “Theo dấu trà Shan - Chạm sắc thổ cẩm”. Không gian giới thiệu các hoạt động trình diễn pha trà, đấu giá sản phẩm, biểu diễn nghệ thuật, trình diễn trang phục truyền thống và trải nghiệm văn hóa cùng các nghệ nhân.

Cùng thời gian này, các chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ quần chúng cũng được tổ chức tại Phố đi bộ Hào Gia, do UBND phường Yên Bái chủ trì, phối hợp với các phường Âu Lâu, Văn Phú và Nam Cường thực hiện, phục vụ nhân dân và du khách.

Thông qua chuỗi hoạt động, Lào Cai hướng đến tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc; đồng thời tạo điểm nhấn trong các hoạt động văn hóa, du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương đến với bạn bè và du khách.