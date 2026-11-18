Lào Cai tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026
Chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, tỉnh Lào Cai tổ chức nhiều hoạt động đặc sắc. Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật "Lào Cai - Sắc màu hội tụ" diễn ra lúc 20h00' ngày 23/11/2026 (thứ Hai), được truyền hình trực tiếp trên sóng Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Lào Cai. Trước đó, chương trình diễu diễn đường phố bắt đầu từ 19h15' cùng ngày. Dịp này, tỉnh cũng tổ chức khai trương “Không gian trà Shan và Sắc màu thổ cẩm”.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/lao-cai-to-chuc-cac-hoat-dong-chao-mung-ngay-van-hoa-viet-nam-2026-post914857.html