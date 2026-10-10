Lào Cai tổ chức bắn pháo hoa tại chương trình Khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026

Theo đó, với quy mô 90 giàn pháo hoa nổ tầm thấp, vị trí bắn tại khu vực sân vận động Nghĩa Lộ, bảo đảm an toàn, thuận lợi cho Nhân dân và du khách chiêm ngưỡng, phù hợp với không gian tổ chức lễ hội. Kinh phí thực hiện từ nguồn xã hội hóa.

UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, UBND phường Nghĩa Lộ và các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ các điều kiện; xây dựng, ban hành kế hoạch hiệp đồng tổ chức bắn pháo hoa; chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối.

UBND phường Nghĩa Lộ tăng cường tuyên truyền, thông tin, hướng dẫn Nhân dân tham dự khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 chấp hành nghiêm các quy định về an ninh, trật tự và an toàn; chủ động phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các nhiệm vụ được giao.