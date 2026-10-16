Lào Cai: Tinh hoa nông sản 10 tỉnh thành hội tụ tại không gian OCOP Tây Bắc

Sự kiện do Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình MTQG và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lào Cai tổ chức tại Quảng trường Golden Field (phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai).

Hoạt động nằm trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Tây Bắc năm 2026 và chuỗi sự kiện trọng điểm của Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò, nhằm hiện thực hóa mục tiêu quảng bá thương hiệu “Lào Cai - Nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc”, đồng thời thúc đẩy liên kết kinh tế nông nghiệp gắn chặt với tour tuyến du lịch trải nghiệm.

Sức hút từ tinh hoa đặc sản muôn phương

Không gian quảng bá OCOP có quy mô khoảng 400m² với 22 gian hàng tiêu chuẩn, quy tụ 21 đơn vị, doanh nghiệp và hợp tác xã tiêu biểu đến từ 10 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Lắk và Cà Mau.

Lễ khai mạc và hoạt động tham quan không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP gắn với du lịch cấp vùng tại phường Nghĩa Lộ, Lào Cai.

Bước vào không gian hội chợ, người dân và du khách được tiếp cận chuỗi sản phẩm OCOP từ 3 đến 5 sao nức tiếng: nước mắm Cát Hải (OCOP 5 sao), chả mực Hạ Long, mắm tép Ba Làng, yến sào Nha Trang, chè Thái Nguyên (OCOP 4 sao), cà phê Cư M’gar Đắk Lắk, hành tỏi Lý Sơn, sữa Ba Vì, cốm Mễ Trì, trầm hương Quảng Nam... cùng nhiều dòng dược liệu quý và sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh xảo.

Tạo nét khác biệt cho sự kiện, toàn bộ không gian trưng bày được thiết kế, dàn dựng hoàn toàn bằng vật liệu tre, nứa tự nhiên, thân thiện với môi trường và mang đậm dấu ấn kiến trúc vùng cao Tây Bắc.

Các phân khu được bố trí liên hoàn từ cổng đón tiếp, cụm tiểu cảnh trưng bày trung tâm đến khu vực thao diễn tay nghề chế biến, nếm thử sản phẩm và các góc check-in thu hút đông đảo du khách ghi lại khoảnh khắc trải nghiệm.

Các đại biểu và khách mời tham quan, trải nghiệm và đánh giá cao các sản phẩm nông sản, OCOP đạt chuẩn được trưng bày sinh động tại gian hàng của phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai.

Dấu ấn chủ nhà Lào Cai và đòn bẩy liên kết du lịch

Là địa phương đăng cai, tỉnh Lào Cai tạo dấu ấn nổi bật khi kết hợp hài hòa giữa nông sản OCOP với chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch quy mô lớn. Song hành cùng không gian OCOP, Hội chợ Du lịch Tây Bắc năm 2026 mở rộng quy mô lên tới 78 gian hàng quảng bá văn hóa, ẩm thực và giới thiệu tour tuyến du lịch.

Sự kiện được phân bổ khoa học thành 4 phân khu chính: sân khấu và hoạt động trình diễn nghệ thuật; Không gian xúc tiến quảng bá du lịch Tây Bắc mở rộng; không gian trưng bày “Sắc màu văn hóa Tây Bắc” tái hiện sinh động bản sắc đặc trưng của các địa phương trong tỉnh như Nghĩa Lộ, Trung Tâm, Cầu Thia, Liên Sơn, Văn Chấn, Tú Lệ, Mù Cang Chải; và điểm nhấn là vòng chung kết Chương trình ẩm thực “Lào Cai - Chạm đỉnh vị giác”.

Tại các gian hàng của địa phương, du khách không chỉ được khám phá những sản vật nông sản đặc hữu, dược liệu quý chế biến sâu mà còn trực tiếp tìm hiểu những nét văn hóa truyền thống qua trang phục dân tộc, trình diễn nghề thủ công và các làn điệu dân ca, dân vũ rộn rã.

Nhiều hợp tác xã, doanh nghiệp tại Lào Cai đã nhanh nhạy tận dụng cơ hội tiếp cận tệp khách hàng tiềm năng, kết nối với các đối tác lữ hành và nhà phân phối lớn trên toàn quốc để tìm đầu ra bền vững cho nông sản quê hương.

Tiết mục nghệ thuật đặc sắc mang đậm hơi thở đại ngàn do các nghệ nhân, diễn viên biểu diễn tại lễ khai mạc, mở màn cho chuỗi hoạt động văn hóa - du lịch sôi nổi tại Quảng trường Golden Field (phường Nghĩa Lộ, Lào Cai).

Mở cửa xuyên suốt từ 8-22h hàng ngày và kéo dài đến hết ngày 21/10, chuỗi hoạt động tại Quảng trường Golden Field không chỉ mang tới không gian lễ hội rực rỡ sắc màu mà còn tạo động lực kết nối cung - cầu thực chất, giúp nông sản bản địa và sản phẩm OCOP các vùng miền bắt nhịp mạnh mẽ vào dòng chảy du lịch trong nước lẫn quốc tế.