Lào Cai: Tìm thấy thi thể du khách mất tích tại Sa Pa

Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể nạn nhân tại khu vực thác nước gần Quốc lộ 4D. (Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai)

Trước đó, tối 10/11, Công an phường Sa Pa tiếp nhận thông tin từ nhân viên Đại sứ quán Kuwait đề nghị hỗ trợ tìm kiếm ông Khalid Aldawoud (sinh ngày 7/12/1975, giới tính nam, quốc tịch Kuwait), đến du lịch tại Sa Pa và mất liên lạc với gia đình, người thân trong nhiều ngày.

Qua xác minh, khoảng 10 giờ ngày 7/11, ông Khalid Aldawoud điều khiển xe mô-tô rời cơ sở lưu trú và sau đó mất liên lạc.

Tối 12/11, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe mô-tô của ông tại khu vực Ô Quý Hồ.

Ba thiết bị bay không người lái (flycam) được huy động hỗ trợ rà soát tại những địa hình phức tạp, khó tiếp cận. (Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai)

Ngày 13/11, phường Sa Pa huy động lực lượng khoảng 250 người cùng các phương tiện, thiết bị hỗ trợ tổ chức tìm kiếm trên diện rộng tại các khu vực Ô Quý Hồ, Thác Bạc và địa bàn lân cận.

Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, đội tìm kiếm phát hiện thi thể nạn nhân tại khu vực thác nước gần Quốc lộ 4D, gần vị trí phát hiện xe mô-tô trước đó.

Hiện, các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, điều tra nguyên nhân tử vong và phối hợp Đại sứ quán Kuwait, gia đình nạn nhân thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định.