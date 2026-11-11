Lào Cai: Tìm thấy thêm 5 hài cốt liệt sĩ tại Cam Đường và Y Tý

Cụ thể, tại thôn Tả Suối Câu, xã Y Tý, cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp với Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) cùng các lực lượng chức năng tổ chức khai quật, cất bốc và quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) phát hiện 1 hài cốt liệt sĩ tại thôn Tả Suối Câu, xã Y Tý.

Cùng ngày, tại khu vực đồi C10, tổ 39, phường Cam Đường, lực lượng tìm kiếm tiếp tục khai quật, cất bốc thêm 4 hài cốt liệt sĩ. Đáng chú ý, tại một phần mộ, ngoài hài cốt, lực lượng chức năng còn tìm thấy các di vật cá nhân gồm: đôi dép nữ, hộp sáp, nhẫn, kẹp tóc và khăn quàng cổ. Những di vật này bước đầu gợi mở khả năng người hy sinh là nữ liệt sĩ.

Lãnh đạo xã Y Tý và các lực lượng chức năng dâng hương tưởng niệm liệt sĩ.

Như vậy, sau 3 ngày tìm kiếm tại khu vực đồi C10, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) đã cất bốc tổng cộng 10 hài cốt liệt sĩ. Thông tin do các cựu chiến binh, nhân chứng và người dân địa phương cung cấp đã góp phần quan trọng giúp lực lượng chức năng xác định những khu vực có khả năng còn hài cốt liệt sĩ, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) phát hiện thêm 4 hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi C10, phường Cam Đường.

Lực lượng chức năng lấy mẫu sinh phẩm phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ.

Sau khi hoàn tất việc khai quật, cất bốc, lực lượng chức năng thực hiện các bước chuyên môn, thu thập thông tin và lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, xác minh danh tính liệt sĩ. Các hài cốt liệt sĩ được đưa về nhà quàn tại phường Cam Đường để bảo quản và chăm sóc theo quy định.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) tiếp tục mở rộng diện tích tìm kiếm tại khu vực đồi C10, phường Cam Đường trong thời gian tới.

Thời gian tới, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) sẽ tiếp tục khoanh vùng những khu vực có thông tin về phần mộ liệt sĩ tại phường Cam Đường, xã Y Tý và một số địa phương khác, làm cơ sở triển khai công tác tìm kiếm, quy tập.