Lào Cai: Tìm thấy thêm 1 hài cốt liệt sĩ tại xã Cốc San

Lực lượng chức năng thực hiện nghi thức phủ cờ Tổ quốc và bảo quản hài cốt liệt sĩ tại nhà quàn. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Phần mộ được xác định là của bộ đội Việt Nam hy sinh trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Sau nhiều năm nằm dưới lòng đất, phần lớn hài cốt đã phân hủy, chủ yếu còn các mảnh xương nhỏ, mủn vụn lẫn trong đất nên chưa xác định được danh tính liệt sĩ.

Bên cạnh hài cốt liệt sĩ, lực lượng tìm kiếm phát hiện một số di vật gồm 1 dây lưng nhỏ, 10 cúc áo nhỏ, 2 đoạn dây võng, 1 chiếc võng, 1 đoạn dao dài khoảng 10cm và nhiều viên đạn súng AK.

Lực lượng chức năng tiến hành cất bốc hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi dốc km8, xã Cốc San. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Ngay khi phát hiện phần mộ, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã tổ chức cất bốc, quy tập theo quy định, đồng thời thống kê, bảo quản các di vật và đưa hài cốt liệt sĩ về nhà quàn để thực hiện các bước tiếp theo.