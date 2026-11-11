Lào Cai: Tìm thấy hài cốt với nhiều di vật nghi là nữ liệt sĩ

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) tiến hành khai quật phần mộ liệt sĩ.

Trong quá trình khai quật hài cốt liệt sĩ, lực lượng tìm kiếm phát hiện nhiều di vật cá nhân có ý nghĩa quan trọng phục vụ công tác xác minh, nhận dạng. Đáng chú ý có đôi dép nữ, hộp sáp, nhẫn, kẹp tóc và khăn quàng cổ.

Ngoài ra, lực lượng tìm kiếm còn tìm thấy các lọ thuốc Penicillin cùng một số thiết bị y tế. Những di vật này bước đầu gợi mở khả năng người đã hy sinh có thể là một nữ quân y.

Công tác khai quật được tiến hành thận trọng, tỉ mỉ.

Việc phát hiện các di vật không chỉ cung cấp thêm căn cứ phục vụ xác minh thông tin về liệt sĩ mà còn góp phần làm rõ hơn những dấu tích lịch sử tại khu vực đồi C10. Đây là địa bàn từng có nhiều đơn vị bộ đội đóng quân, tập kết và tham gia chiến đấu trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Hài cốt nhiều khả năng là nữ liệt sĩ đầu tiên được tìm thấy trên địa bàn tỉnh Lào Cai kể từ khi triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm.

Ngay sau khi hoàn thành việc khai quật, cất bốc, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) đã tiến hành lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.

Hài cốt được đưa về nhà quàn, tổ chức bảo quản, chăm sóc trước khi tiến hành các bước tiếp theo.

Đôi dép được tìm thấy tại phần mộ liệt sĩ.

Khăn quàng cổ của liệt sĩ.

Những chiếc kẹp tóc được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ.

Hộp sáp - một trong những vật dụng cá nhân được phát hiện.

Trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục phối hợp thu thập, đối chiếu thông tin, thực hiện các thủ tục chuyên môn nhằm xác định danh tính liệt sĩ. Sau khi hoàn tất các bước cần thiết, địa phương và các đơn vị liên quan sẽ tổ chức lễ truy điệu, an táng tại nghĩa trang liệt sĩ.

Các lọ thuốc Penicillin được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ gợi mở thêm có thể đây là một nữ quân y.

Thực hiện các nghi thức theo phong tục truyền thống trước khi di chuyển hài cốt về nhà quàn để bảo quản và chăm sóc theo quy định.

Lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại đồi C10, phường Cam Đường.

Như vậy, sau 3 ngày tìm kiếm (từ ngày 9 đến 11/11) tại khu vực đồi C10, phường Cam Đường, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) đã phát hiện được 7 hài cốt liệt sĩ.