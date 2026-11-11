Lào Cai: Tìm thấy hài cốt với nhiều di vật nghi là nữ liệt sĩ
Ngày 11/11, tại khu vực đồi C10, thuộc tổ 39, phường Cam Đường, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức khai quật, cất bốc được hài cốt nhiều khả năng là một nữ liệt sĩ.
Trong quá trình khai quật hài cốt liệt sĩ, lực lượng tìm kiếm phát hiện nhiều di vật cá nhân có ý nghĩa quan trọng phục vụ công tác xác minh, nhận dạng. Đáng chú ý có đôi dép nữ, hộp sáp, nhẫn, kẹp tóc và khăn quàng cổ.
Ngoài ra, lực lượng tìm kiếm còn tìm thấy các lọ thuốc Penicillin cùng một số thiết bị y tế. Những di vật này bước đầu gợi mở khả năng người đã hy sinh có thể là một nữ quân y.
Việc phát hiện các di vật không chỉ cung cấp thêm căn cứ phục vụ xác minh thông tin về liệt sĩ mà còn góp phần làm rõ hơn những dấu tích lịch sử tại khu vực đồi C10. Đây là địa bàn từng có nhiều đơn vị bộ đội đóng quân, tập kết và tham gia chiến đấu trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.
Ngay sau khi hoàn thành việc khai quật, cất bốc, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) đã tiến hành lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.
Hài cốt được đưa về nhà quàn, tổ chức bảo quản, chăm sóc trước khi tiến hành các bước tiếp theo.
Trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục phối hợp thu thập, đối chiếu thông tin, thực hiện các thủ tục chuyên môn nhằm xác định danh tính liệt sĩ. Sau khi hoàn tất các bước cần thiết, địa phương và các đơn vị liên quan sẽ tổ chức lễ truy điệu, an táng tại nghĩa trang liệt sĩ.
Như vậy, sau 3 ngày tìm kiếm (từ ngày 9 đến 11/11) tại khu vực đồi C10, phường Cam Đường, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) đã phát hiện được 7 hài cốt liệt sĩ.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/lao-cai-tim-thay-hai-cot-voi-nhieu-di-vat-nghi-la-nu-liet-si-post914218.html