Lào Cai: Tìm thấy cụ bà 94 tuổi đi lạc gần 2 ngày

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 18/10, cụ Nguyễn Thị Sơn rời khỏi nhà nhưng không trở về. Do cụ tuổi cao, có biểu hiện đãng trí, gia đình đã trình báo cơ quan chức năng.

UBND xã Bản Lầu sau đó phát thông báo, đề nghị các địa phương lân cận và người dân phối hợp tìm kiếm.

Công an xã Bản Lầu đưa cụ Sơn về nhà an toàn bàn giao cho gia đình chăm sóc (Ảnh: Công an cung cấp).

Đến khoảng 7 giờ 45 phút ngày 20/10, lực lượng chức năng tìm thấy cụ bà tại khu vực đồi chè thuộc thôn Cốc Chứ, cách vị trí nhìn thấy cụ lần cuối khoảng 1,5 km. Trong thời gian đi lạc, cụ ở nguyên một chỗ trên đồi chè và không ăn uống gì. Ngay sau đó, cụ được đưa về gia đình an toàn.

Qua vụ việc, Công an khuyến cáo các gia đình có người cao tuổi, đặc biệt là người có biểu hiện suy giảm trí nhớ, đãng trí, cần tăng cường quan tâm, chăm sóc và thường xuyên theo dõi. Gia đình nên hạn chế để người cao tuổi tự ra ngoài mà không có người đi cùng; đồng thời ghi thông tin liên lạc vào vật dụng cá nhân hoặc trang phục để thuận tiện xác minh, hỗ trợ khi cần thiết.

Khi phát hiện người thân rời khỏi nhà bất thường, không trở về hoặc mất liên lạc, gia đình cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an và chính quyền địa phương để kịp thời phối hợp tìm kiếm. Người dân cũng được khuyến khích chủ động cung cấp thông tin, hỗ trợ lực lượng chức năng tìm kiếm người đi lạc, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng và sức khỏe cho người dân trên địa bàn.