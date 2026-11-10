Lào Cai: Tìm thấy 6 hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi C10, phường Cam Đường

Lực lượng chức năng cất bốc các hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Khu vực tìm kiếm nằm trên diện tích đất sản xuất gần 7.000m² của gia đình bà Vàng Thị Dung, tổ 39, phường Cam Đường. Theo người dân địa phương, trước đây, khu vực này từng là nơi bộ đội đóng quân, tập kết và hoạt động trong thời kỳ chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Thông tin về những phần mộ liệt sĩ còn nằm lại tại khu vực được xác minh từ nguồn tin cung cấp của chị em bà Vàng Thị Dung và bà Vàng Thị Quy (phường Cam Đường) cùng một số cựu chiến binh.

Theo bà Vàng Thị Quy, trong những năm 1979-1980, khu vực này có nhiều chiến sĩ bộ đội được chôn cất. Sau đó, một số hài cốt đã được quy tập nhưng vẫn còn những phần mộ chưa được tìm thấy. Sau khi nắm được thông tin, qua quá trình đối chiếu, xác minh, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã triển khai công tác tìm kiếm, phát hiện và quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời), Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai phát hiện, quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi C10, thuộc tổ 39, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Đây là kết quả có ý nghĩa quan trọng, khẳng định giá trị của việc kết nối thông tin từ nhân chứng, cựu chiến binh và người dân địa phương trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Thời gian tới, lực lượng tìm kiếm sẽ tiếp tục tập trung nhân lực, phương tiện, mở rộng phạm vi khảo sát, tổ chức đào tìm tại các vị trí có thông tin, dấu hiệu nghi vấn còn hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi C10. Đồng thời tiếp tục phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương, các cựu chiến binh, nhân chứng và người dân thu thập, đối chiếu, xác minh, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về.