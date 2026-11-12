Lào Cai: Tìm thấy 18 hài cốt liệt sĩ trong giai đoạn 2

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) tổ chức tìm kiếm tại khu vực đồi C10, phường Cam Đường.

Thời gian qua, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương đẩy mạnh công tác rà soát, xác minh thông tin, khoanh vùng các khu vực có khả năng còn hài cốt liệt sĩ để tổ chức tìm kiếm, trong đó, tập trung lực lượng tại những địa bàn trọng điểm, có căn cứ thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ qua các thời kỳ chiến tranh.

Giai đoạn 2 đến thời điểm này đã phát hiện thêm 18 hài cốt liệt sĩ.

Đáng chú ý, tại khu vực đồi C10, tổ 39, phường Cam Đường, công tác tìm kiếm đã đạt kết quả tích cực với 10 hài cốt liệt sĩ được phát hiện. Đây là địa bàn trọng điểm được lực lượng chức năng tập trung khảo sát, xác định phạm vi trên cơ sở thông tin thu thập được và phối hợp chặt chẽ với chính quyền, Nhân dân địa phương tìm kiếm.

Cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) bảo quản, chăm sóc các liệt sĩ tại nhà quàn.

Giai đoạn 2, tính đến ngày 12/11, Lào Cai đã phát hiện thêm 18 hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy qua cả 2 giai đoạn tìm kiếm, quy tập là 108.

Trong số 18 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở giai đoạn 2, các đơn vị, địa phương đã tổ chức lễ truy điệu và an táng 6 hài cốt liệt sĩ theo quy định, bảo đảm trang nghiêm, thành kính. Hiện còn 12 hài cốt liệt sĩ đang được bảo quản, chăm sóc tại nhà quàn ở phường Cam Đường.

Dự kiến tổ chức lễ truy điệu cấp tỉnh và an táng các liệt sĩ vào cuối tháng 12/2026.

Tỉnh Lào Cai dự kiến tổ chức lễ truy điệu cấp tỉnh và an táng các liệt sĩ vào cuối tháng 12/2026 tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Cam Đường.

Hoạt động thể hiện lòng tri ân sâu sắc, trách nhiệm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.