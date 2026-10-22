Lào Cai: Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng “mệnh lệnh từ trái tim”

Đồng chí Giàng Quốc Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có Đại tá Trần Quang Thanh - Phó Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Đặng Quốc Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cùng các thành viên Ban Chỉ đạo và lãnh đạo một số xã, phường.

Quang cảnh hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Vượt chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo kế hoạch

Triển khai thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm”, từ ngày 15/3/2026 đến nay, Ban Chỉ đạo tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 90 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, có 1 mộ tập thể gồm 7 hài cốt. Theo thông tin xác định ban đầu, có 5 liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, 1 liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ và 84 liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc. Trong số này, 8 liệt sĩ đã có thông tin, 82 liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

Trong giai đoạn 1 triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm”, tỉnh Lào Cai đã hoàn thành vượt mục tiêu đề ra, với 90 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập, vượt chỉ tiêu 70 - 80 hài cốt liệt sĩ theo kế hoạch của chiến dịch.

Để đạt kết quả trên, tỉnh đã kiện toàn lực lượng, thành lập Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; bố trí 26 tỷ đồng triển khai nhiệm vụ và huy động 1.187 lượt người tham gia tìm kiếm, quy tập, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ. Lực lượng chức năng đã khảo sát, xác minh 101 thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, trong đó kết luận chính xác 92 thông tin.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN được triển khai tại 16 nghĩa trang liệt sĩ. Đến nay, lực lượng chức năng đã thu thập được 820 mẫu, đạt 65,6% tổng số mộ thuộc diện lấy mẫu. Toàn bộ số mẫu đã được vận chuyển, bàn giao cho đơn vị tiếp nhận để phục vụ công tác giám định ADN.

Song song với đó, tỉnh triển khai rà phá bom mìn, vật nổ trên diện tích 2.700 ha tại các địa bàn được xác định. Đến tháng 10/2026, các đơn vị đã rà phá, bàn giao trên 2.590 ha đất sạch, phấn đấu hoàn thành diện tích còn lại trong tháng 12/2026.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả thu thập, xác minh thông tin, mở rộng địa bàn tìm kiếm, đẩy nhanh giám định ADN, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của chiến dịch.

Các đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị.

Tập trung thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Giàng Quốc Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh công tác thu thập, khảo sát, xác minh thông tin; rà soát hồ sơ, khoanh vùng các địa bàn có khả năng còn hài cốt liệt sĩ để tổ chức tìm kiếm hiệu quả, bảo đảm an toàn.

Trong giai đoạn 2 của "Chiến dịch 500 ngày đêm", tỉnh phấn đấu tìm kiếm, quy tập 50 hài cốt liệt sĩ theo chỉ tiêu Ban Chỉ đạo Quân khu 2 giao. Các địa bàn trọng điểm được tập trung rà soát, tìm kiếm, gồm: phường Lào Cai và các xã Bảo Thắng, Bát Xát, Mường Khương cùng những khu vực đã có đủ thông tin, cơ sở triển khai.

Đồng chí Giàng Quốc Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Giàng Quốc Hưng yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát huy vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, chủ trì tham mưu kế hoạch, phân công rõ nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm của từng đơn vị; phối hợp đẩy nhanh rà phá bom mìn, vật nổ, chỉ tổ chức tìm kiếm tại những khu vực bảo đảm an toàn.

Các sở, ngành, địa phương tiếp tục hoàn thiện hồ sơ liệt sĩ, thu nhận và quản lý mẫu sinh phẩm thân nhân phục vụ giám định ADN; tăng cường tuyên truyền, vận động cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và Nhân dân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

Nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Quốc Hưng yêu cầu các cấp, ngành và lực lượng chức năng phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, thực hiện nhiệm vụ bằng “mệnh lệnh từ trái tim”, quyết tâm tìm kiếm, quy tập các liệt sĩ còn nằm lại nơi chiến trường, đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính những trường hợp chưa rõ thông tin, sớm đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương. Đồng chí khẳng định, đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm” đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Nhân dịp này, 4 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm” đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.