Lào Cai tìm kiếm, quy tập được 110 hài cốt liệt sĩ

Tính từ đầu chiến dịch đến ngày 14/11/2026, các lực lượng đã tổ chức đào bới trên diện tích 1.778,5ha, với tổng khối lượng 16.528,7m³ đất; phát quang 807,23ha phục vụ công tác tìm kiếm.

Cùng với hoạt động khảo sát, tìm kiếm thực địa, việc tiếp nhận, thu thập và xác minh thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được chú trọng. Đến nay, chiến dịch đã tiếp nhận 123 thông tin, tổ chức xác minh 119 thông tin, trong đó 113 thông tin được xác định chính xác.

Tỉnh Lào Cai hiện đang thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại 3 địa điểm là phường Cam Đường, xã Cốc San và xã Si Ma Cai. Ảnh: Báo Lào Cai.

Từ việc kết hợp khảo sát thực địa, đào bới và xác minh nguồn tin, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 110 hài cốt liệt sĩ. Đáng chú ý, trong số này có một mộ tập thể với 7 hài cốt liệt sĩ.

Thượng tá Phùng Đức Anh, Đội trưởng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời), cho biết hiện đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ tại 3 địa điểm gồm phường Cam Đường, xã Cốc San và xã Si Ma Cai.

Theo Thượng tá Phùng Đức Anh, quá trình thực hiện nhiệm vụ còn gặp nhiều khó khăn do địa hình và điều kiện tìm kiếm phức tạp. Tuy nhiên, cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm tìm kiếm, quy tập nhiều nhất hài cốt liệt sĩ, đưa các anh trở về với đồng đội và quê hương.

Song song với công tác tìm kiếm, quy tập, tỉnh Lào Cai đã khảo sát 32 nghĩa trang liệt sĩ; lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ và tổ chức 2 đợt lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, phục vụ công tác xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ thông tin.

Trong giai đoạn 2, tỉnh đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập thêm 50 hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, địa phương sẽ triển khai tu bổ, tôn tạo nghĩa trang và các công trình ghi công liệt sĩ; hoàn trả phần mộ sau khi lấy mẫu. Công tác phối hợp tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ cũng được thực hiện bảo đảm trang trọng, đúng nghi thức, gắn với các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Lào Cai đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đồng thời tăng cường xác minh thông tin, phục vụ xác định danh tính các liệt sĩ.

Mỗi hài cốt được tìm thấy không chỉ là kết quả của những nỗ lực bền bỉ mà còn mở ra cơ hội để các gia đình đón người thân trở về. Đây cũng là hành động thiết thực nhằm gìn giữ và phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.