Lào Cai tìm kiếm, quy tập 110 hài cốt liệt sĩ

Thời gian qua, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Lào Cai được triển khai tích cực, với nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Tính từ đầu chiến dịch đến ngày 14/11/2026, các lực lượng đã tổ chức đào bới trên diện tích 1.778,5 ha; khối lượng đào bới đạt 16.528,7 m³. Cùng với đó, diện tích phát quang phục vụ tìm kiếm đạt 807,23 ha. Đặc biệt, công tác tiếp nhận, thu thập và xác minh thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được chú trọng, coi đây là khâu quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả tìm kiếm. Đến nay, chiến dịch đã tiếp nhận 123 thông tin; tổ chức xác minh 119 thông tin, trong đó có 113 thông tin được xác định chính xác.

Tỉnh Lào Cai tìm kiếm được 110 hài cốt liệt sĩ.

Từ việc kết hợp chặt chẽ giữa khảo sát thực địa, tổ chức đào bới và xác minh nguồn tin, đến nay, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 110 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, có 1 mộ tập thể với 7 hài cốt liệt sĩ. Đây là kết quả có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng chuyên môn với chính quyền địa phương và Nhân dân trong cung cấp thông tin, xác định vị trí chôn cất liệt sĩ.

Các lực lượng đã tổ chức đào bới trên diện tích 1.778,5 ha.

Thượng tá Phùng Đức Anh - Đội trưởng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) cho biết thêm: "Chúng tôi hiện đang thực hiện nhiệm vụ tại 3 địa điểm là phường Cam Đường, xã Cốc San và xã Si Ma Cai. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, dù còn nhiều khó khăn về địa hình, điều kiện tìm kiếm, nhưng cán bộ, chiến sĩ đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm tìm kiếm, quy tập được nhiều nhất hài cốt liệt sĩ, đưa các anh trở về với đồng đội và quê hương”.

Tỉnh Lào Cai hiện đang thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại 3 địa điểm là phường Cam Đường, xã Cốc San và xã Si Ma Cai.

Song song với tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, tỉnh Lào Cai cũng đã khảo sát 32 nghĩa trang, thực hiện lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ và tổ chức 2 đợt lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Phát biểu tại hội nghị triển khai giai đoạn 2 của Chiến dịch 500 ngày đêm trên địa bàn tỉnh Lào Cai, đồng chí Giàng Quốc Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông tin, tỉnh Lào Cai phấn đấu trong giai đoạn 2 sẽ tìm kiếm, quy tập được 50 hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, thực hiện tu bổ, tôn tạo nghĩa trang, công trình ghi công liệt sĩ và hoàn trả phần mộ sau lấy mẫu; phối hợp tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ bảo đảm trang trọng, đúng nghi thức gắn với thực hiện các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh liệt sĩ.

Tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận 123 thông tin về hài cốt liệt sĩ.

Với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, Lào Cai đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng thời chú trọng xác minh thông tin, tạo cơ sở phục vụ công tác xác định danh tính. Mỗi hài cốt được tìm thấy là thêm một gia đình có cơ hội được đón người thân trở về, góp phần thực hiện trọn vẹn đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.