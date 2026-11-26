Hội thảo thu hút gần 60 đại biểu đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan; nhà khoa học, chuyên gia và đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội thảo.

Theo báo cáo đề dẫn tại hội thảo, sau sáp nhập, tỉnh Lào Cai có diện tích tự nhiên hơn 13.250 km², với 99 xã, phường. Tỉnh mới thừa hưởng hai nền tảng công nghiệp: khu vực phía Bắc phát triển công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản, luyện kim, hóa chất gắn với cửa khẩu quốc tế; khu vực phía Nam phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản, vật liệu xây dựng, cơ khí và các khu công nghiệp tổng hợp quanh trung tâm hành chính mới.

Theo Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 25/02/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, xác định đến năm 2030 toàn tỉnh có 20 khu công nghiệp với diện tích gần 5.800 ha và 54 cụm công nghiệp với diện tích gần 2.930 ha.

Đến nay, toàn tỉnh có 12 khu công nghiệp đã thành lập hoặc được chấp thuận chủ trương đầu tư, thu hút 228 dự án; tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt gần 74%; có 26 cụm công nghiệp đã thành lập hoặc đã hình thành, diện tích khoảng 1.100 ha. Về tiểu thủ công nghiệp, làng nghề chủ yếu quy mô hộ gia đình, hợp tác xã, tập trung vào chế biến chè, quế, gỗ rừng trồng, dược liệu, nông sản đặc sản, dệt thổ cẩm, cơ khí nhỏ...

Bên cạnh kết quả đạt được, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vẫn còn những hạn chế như: hạ tầng chưa đồng bộ, tiến độ giải phóng mặt bằng chậm, thiếu hệ thống xử lý nước thải tập trung; liên kết giữa các khu vực sản xuất và chế biến chưa chặt chẽ.

Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội thảo.

Tại hội thảo, các ý kiến tham luận tập trung đề xuất giải pháp tổ chức không gian công nghiệp theo mô hình “ba vùng - một trục - ba tầng”; làm rõ cơ sở lựa chọn ngành công nghiệp ưu tiên cho từng vùng, từng khu, cụm công nghiệp; chú trọng chế biến sâu khoáng sản, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí, điện, điện tử và chế biến quế, chè, gỗ, dược liệu gắn với sản xuất xanh; đánh giá khả năng đáp ứng về đất đai, giao thông kết nối, điện, nước, xử lý nước thải; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật, nâng cao năng lực quản trị hợp tác xã và thu hút doanh nghiệp đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp.

Hội thảo là dịp để các nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp nhận diện những điểm nghẽn, đề xuất giải pháp quy hoạch, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phù hợp với tiềm năng, lợi thế của tỉnh sau sáp nhập. Các ý kiến sẽ được tổng hợp, hoàn thiện báo cáo tư vấn, phản biện, gửi cơ quan có thẩm quyền làm cơ sở tham mưu tổ chức thực hiện.

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