Lào Cai tiếp tục chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Mưa lớn gây sạt lở nhiều nơi tại phường Cầu Thia. (Ảnh: Ủy ban nhân dân phường Cầu Thia)

Theo đó, những ngày qua, mưa lớn trên địa bàn tỉnh đã gây ngập lụt, sạt lở đất đá tại nhiều khu vực, ảnh hưởng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân. Nhiều vị trí trên các quốc lộ, tỉnh lộ, đường giao thông nông thôn bị ngập, sạt lở; một số khu dân cư, bờ sông, bờ suối tiếp tục tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Do mưa lớn kéo dài, đất tại nhiều khu vực đã bão hòa nước, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở, sụt lún, đá lăn tại khu vực đồi núi, sườn dốc, ven sông, suối và các tuyến giao thông được cảnh báo ở mức cao.

Trước tình hình đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai yêu cầu các ban, sở, ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, tổ chức trực ban, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt 24/24 giờ; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, không để bị động, bất ngờ. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, phải tập trung cứu chữa người bị thương, tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, khẩn trương khôi phục các dịch vụ thiết yếu và ổn định đời sống nhân dân.

Đối với các xã, phường, tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm phương châm “bốn tại chỗ”, tiến hành rà soát các khu dân cư ven sông, suối, vùng trũng thấp, sườn dốc, chân ta-luy và những nơi đã xảy ra hoặc có nguy cơ lũ quét, sạt lở. Kiên quyết sơ tán, di dời người dân tại các vị trí không bảo đảm an toàn và không để người dân quay trở lại khu vực nguy hiểm khi chưa đủ điều kiện an toàn.

Các địa phương phải bố trí nơi ở tạm, lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm cho các hộ dân phải di dời.

Xã Bát Xát diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó lũ ống, lũ quét, ngập lụt năm 2026. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Tổ chức canh gác, kiểm soát tại các ngầm, tràn, cầu tạm, đường bị ngập sâu và những điểm sạt lở, lún nứt; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua khi không bảo đảm an toàn. Nhanh chóng bố trí lực lượng, phương tiện, máy móc để xử lý sạt lở, ách tắc giao thông, ưu tiên các tuyến phục vụ cứu hộ, cứu nạn, sơ tán nhân dân và vận chuyển nhu yếu phẩm.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường chịu trách nhiệm toàn diện trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra tình trạng lơ là, chủ quan trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn quản lý.