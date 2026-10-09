Lào Cai tiếp sức đồng bào dân tộc thiểu số chuyển đổi nghề, phát triển sinh kế

Theo đó, các hộ được hỗ trợ thuộc 3 xã Mỏ Vàng, Phúc Lợi và Yên Thành. Trong đó, xã Mỏ Vàng có 38 hộ, gồm 30 hộ được đề xuất hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ, 3 hộ mức 6 triệu đồng/hộ và 5 hộ mức 5,5 triệu đồng/hộ. Xã Phúc Lợi có 8 hộ, gồm 3 hộ được đề xuất hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ và 5 hộ mức 5 triệu đồng/hộ. Xã Yên Thành có 1 hộ được đề xuất hỗ trợ 3 triệu đồng.

Nguồn kinh phí thực hiện được sử dụng từ nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026 đã được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 2105/QĐ-UBND ngày 17/6/2026.

UBND tỉnh giao UBND các xã Mỏ Vàng, Phúc Lợi và Yên Thành tổ chức thực hiện hỗ trợ cho các hộ dân bảo đảm đúng đối tượng, đúng chủng loại máy móc, nông cụ được phê duyệt; tiếp nhận, quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích và thực hiện thanh quyết toán theo quy định.

Các địa phương đồng thời chịu trách nhiệm về sự phù hợp giữa giá trị máy móc, nông cụ được hỗ trợ với giá thị trường tại địa bàn. Qua đó, bảo đảm nguồn kinh phí hỗ trợ được sử dụng đúng mục tiêu, góp phần tạo điều kiện để các hộ dân chuyển đổi nghề, phát triển sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống.