Lào Cai: Tiếp sức cho giáo dục vùng cao

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành công trình nhà đa năng tại Trường tiểu học-trung học cơ sở Quy Mông. (Ảnh: THANH SƠN)

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai.

Tại buổi lễ, các đại biểu và nhà tài trợ đã thực hiện nghi thức bàn giao, đưa công trình nhà đa năng Trường tiểu học-trung học cơ sở Quy Mông (phân hiệu Kiên Thành) vào sử dụng. Công trình góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất, tạo không gian để học sinh rèn luyện thể chất, phát triển năng khiếu, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và sinh hoạt tập thể. Qua đó, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, từng bước xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện và tích cực.

Niềm vui của thầy cô giáo và các em học sinh trong ngày nhận bàn giao công trình nhà đa năng. (Ảnh: THANH SƠN)

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Văn Hoàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quy Mông cho biết, công tác giáo dục và đào tạo luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, đồng thời xác định là nền tảng quan trọng trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài và xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Những năm qua, cùng với sự quan tâm của các cấp, các ngành và nỗ lực của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cơ sở vật chất trường lớp trên địa bàn từng bước được đầu tư, nâng cấp. Tuy nhiên, tại một số điểm trường, điều kiện dạy và học vẫn còn khó khăn, nhất là các công trình phục vụ giáo dục thể chất, hoạt động tập thể, sinh hoạt ngoại khóa và phát triển toàn diện cho học sinh.

Trong bối cảnh đó, Tập đoàn Central Retail Việt Nam hỗ trợ 2 tỷ 150 triệu đồng xây dựng nhà đa năng cho Trường tiểu học-trung học cơ sở Quy Mông có ý nghĩa thiết thực. Đây là nguồn lực góp phần cải thiện điều kiện dạy và học, đồng thời thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm và sẻ chia của doanh nghiệp đối với sự nghiệp giáo dục, đặc biệt là thế hệ trẻ tại địa phương.

Đại diện Central Retail trao Bảng tượng trưng tài trợ cho nhà trường. (Ảnh: THANH SƠN)

Theo ông Chalermchai Pornsiripiyakool, Phó Chủ tịch đối ngoại quốc tế và trách nhiệm xã hội, Tập đoàn Central Retail Việt Nam, việc bàn giao và đưa vào sử dụng công trình nhà đa năng là một trong những điển hình của Dự án “Mỗi trung tâm thương mại-Một ngôi trường”, đang được Central Retail tại Việt Nam tích cực triển khai nhằm hiện thực hóa tầm nhìn “Vì một Việt Nam thịnh vượng hơn-Better for Vietnam”.

Công trình nhà đa năng Trường tiểu học-trung học cơ sở Quy Mông. (Ảnh: THANH SƠN)

Đây là dự án tài trợ giáo dục và tài trợ trường học, xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, cung cấp các phương tiện dạy và học tốt hơn cho trẻ em. Thông qua chương trình này, Central Retail Việt Nam đã tài trợ hơn 17,3 tỷ đồng cho 17 trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giúp hơn 10,6 nghìn học sinh được tiếp cận với cơ sở vật chất học đường tốt hơn.

Thông qua công trình này, Tập đoàn Central Retail Việt Nam mong muốn tiếp tục có thêm cơ hội đồng hành, đóng góp vào sự phát triển của địa phương trong thời gian tới, đồng thời thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác với chính quyền địa phương.