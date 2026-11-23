Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cùng đại diện các tổ chức, cá nhân, nhà sưu tập.

Các tư liệu, hiện vật được trao tặng có niên đại trải dài từ thời kỳ tiền Đông Sơn, văn hóa Đông Sơn, thời kỳ phong kiến đến cận hiện đại. Mỗi hiện vật đều có dấu ấn riêng về lịch sử, đời sống và quá trình phát triển văn hóa của các thế hệ người Việt.

Các tư liệu, hiện vật được tiếp nhận.

Nhóm hiện vật do ông Nguyễn Văn Tuấn (phường Âu Lâu) trao tặng có giá trị nổi bật. Đây là những hiện vật thuộc dòng gốm Chu Đậu thời Lê, thế kỷ XV - XVI, mang những giá trị đặc sắc về kỹ thuật chế tác, nghệ thuật tạo hình và văn hóa trong lịch sử.

Nhóm hiện vật do ông Nguyễn Văn Tuấn (đứng thứ hai từ bên trái sang) trao tặng có giá trị nổi bật.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Dương Tuấn Nghĩa - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh nhấn mạnh: "Việc các cá nhân, tổ chức, nhà sưu tập tự nguyện trao tặng tư liệu, hiện vật cho bảo tàng thể hiện tình yêu, trách nhiệm và sự trân trọng đối với di sản văn hóa dân tộc. Đây là nguồn tư liệu quý, góp phần bổ sung, làm phong phú các bộ sưu tập, phục vụ công tác nghiên cứu, bảo tồn, trưng bày và giáo dục truyền thống cho các thế hệ".

Đồng chí Dương Tuấn Nghĩa - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phát biểu tại lễ tiếp nhận.

Toàn bộ tư liệu, hiện vật tiếp nhận sẽ được Bảo tàng Lào Cai kiểm kê, lập hồ sơ, nghiên cứu, bảo quản theo quy định, từng bước phát huy giá trị trong hoạt động trưng bày và giới thiệu đến công chúng. Qua đó, góp phần lưu giữ những dấu tích lịch sử, giúp thế hệ hôm nay và mai sau hiểu hơn về cội nguồn, truyền thống và đóng góp của cha ông trong tiến trình xây dựng, phát triển quê hương, đất nước.

Tại buổi lễ, Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao tỉnh đã trao Chứng nhận cho các cá nhân, tổ chức và nhà sưu tập.

Toàn bộ tư liệu, hiện vật tiếp nhận sẽ được Bảo tàng Lào Cai kiểm kê, lập hồ sơ, nghiên cứu, bảo quản theo quy định.

Theo thông tin của Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao tỉnh, từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận hơn 200 tư liệu, hiện vật do các cá nhân, tổ chức và nhà sưu tập trao tặng. Hoạt động lan tỏa thông điệp về trách nhiệm cộng đồng trong gìn giữ di sản, khẳng định vai trò của các cá nhân, nhà sưu tập và Nhân dân trong việc chung tay bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của địa phương.