Theo kế hoạch của Sở Y tế Lào Cai, năm 2026, toàn tỉnh dự kiến có 18.166 trẻ thuộc diện tiêm vắc xin phế cầu, trong đó 1.939 trẻ đủ 2 tháng tuổi được tiêm trong tháng 12 và 16.227 trẻ thuộc diện tiêm bù liều. Ngành Y tế đặt mục tiêu ít nhất 95% trẻ thuộc đối tượng triển khai được tiêm đủ 2 liều cơ bản.

Vắc xin sử dụng trong chương trình là Prevenar 13 (PCV13), do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cung ứng và được tiêm miễn phí tại các Trạm Y tế xã, phường. Đối tượng tiêm là trẻ từ đủ 2 tháng tuổi trở lên, sinh từ ngày 1/1/2026, đang sinh sống thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn tỉnh.

Lào Cai triển khai tiêm vắc xin phế cầu miễn phí cho trẻ em từ tháng 12/2026. Ảnh: laocai.gov.vn

Đối với trẻ tiêm chủng thường xuyên, liều thứ nhất được thực hiện khi trẻ đủ 2 tháng tuổi, liều thứ hai cách liều thứ nhất ít nhất 2 tháng. Trẻ từ 3 tháng tuổi đến dưới 24 tháng tuổi chưa từng tiêm vắc xin phế cầu được tiêm bù 2 liều cơ bản, với khoảng cách giữa hai liều tối thiểu 2 tháng.

Trong tháng đầu triển khai, các cơ sở y tế tập trung tiêm liều thứ nhất cho trẻ đủ 2 tháng tuổi, chưa từng tiêm vắc xin phế cầu. Từ những tháng tiếp theo, chương trình mở rộng tiêm cho trẻ từ đủ 2 tháng tuổi trở lên, sinh từ ngày 1/1/2026, theo đúng lịch và hướng dẫn chuyên môn.

Để bảo đảm tiến độ, ngành Y tế tập trung rà soát, lập danh sách trẻ thuộc diện tiêm chủng, thống kê chính xác số lượng và nhu cầu vắc xin tại từng địa phương. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế về quy trình sử dụng vắc xin, khám sàng lọc, thực hành tiêm chủng an toàn, theo dõi và xử trí các phản ứng sau tiêm.

Công tác tiếp nhận, phân bổ, vận chuyển và bảo quản vắc xin được thực hiện theo đúng quy định về dây chuyền lạnh, duy trì nhiệt độ từ 2-8°C. Cùng với đó, hoạt động truyền thông được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở và tại cộng đồng nhằm giúp phụ huynh nắm rõ lợi ích, đối tượng và lịch tiêm, chủ động đưa trẻ đi tiêm đúng thời gian, hạn chế bỏ sót đối tượng. Tại các thôn, bản vùng sâu, vùng xa, nhân viên y tế tăng cường tư vấn trực tiếp để vận động người dân đưa trẻ đi tiêm đầy đủ.

Đặc biệt, công tác bảo đảm an toàn tiêm chủng được đặt lên hàng đầu. Các điểm tiêm thực hiện khám sàng lọc trước tiêm, tư vấn cho cha mẹ cách theo dõi sức khỏe trẻ sau tiêm, đồng thời chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc và trang thiết bị cấp cứu. Các Trung tâm Y tế khu vực và bệnh viện tuyến tỉnh bố trí đội cấp cứu lưu động, sẵn sàng hỗ trợ khi xảy ra phản ứng nặng. Trong 7 ngày sau tiêm, ngành Y tế tăng cường giám sát chủ động nhằm kịp thời phát hiện, xử trí và báo cáo các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng.

Việc đưa vắc xin phế cầu vào Chương trình Tiêm chủng mở rộng góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ tiêm chủng miễn phí, giúp trẻ em được bảo vệ tốt hơn trước nguy cơ mắc các bệnh do phế cầu khuẩn. Ngành Y tế khuyến cáo các bậc cha mẹ chủ động theo dõi lịch tiêm, liên hệ Trạm Y tế xã, phường để được tư vấn và đưa trẻ đi tiêm đúng độ tuổi, đủ liều theo hướng dẫn chuyên môn.