Lào Cai: Tích cực triển khai công tác tuyển quân năm 2027

“...Là thanh niên được sinh ra, lớn lên khi đất nước hòa bình, độc lập, tôi nhận thức rõ trách nhiệm của bản thân trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Tôi nhận thức rằng môi trường quân đội là môi trường kỷ luật. Với mong muốn được khoác lên mình bộ quân phục nghiêm trang, tiếp nối truyền thống cha ông đi trước, tôi làm đơn này kính mong Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai xét duyệt để tôi tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2027...”.

Những dòng chữ nắn nót trong lá đơn tình nguyện nhập ngũ của em Lương Trung Hiếu, sinh năm 2004, trú tại tổ 5, phường Cam Đường, không chỉ thể hiện khát vọng được khoác lên mình màu xanh áo lính mà còn gửi gắm tình yêu quê hương, đất nước và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ đối với Tổ quốc.

Phường Cam Đường tiếp nhận đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2027 của các công dân.

Vừa tốt nghiệp Học viện Tài chính, trước mắt Hiếu có nhiều cơ hội tiếp tục học tập, làm việc để phấn đấu lập thân, lập nghiệp. Thế nhưng, với nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, em đã lựa chọn tạm gác lại dự định học lên cao, viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Hiếu chia sẻ: “Được đứng trong hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam, khoác lên mình bộ quân phục trang nghiêm vừa là ước mơ, vừa là trách nhiệm của thế hệ trẻ chúng em”.

Vừa qua, phường Cam Đường đã hoàn thành khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2027 cho 1.076 công dân. Trước đó, phường đã giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị phối hợp với các tổ dân phố khẩn trương rà soát công dân trong độ tuổi nhập ngũ.

Thượng tá Phùng Minh Nam - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Cam Đường thông tin thêm: Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, trong đó, đã giao phụ trách, kiểm tra giúp đỡ từng tổ dân phố trong suốt quá trình tuyển quân; tổ chức tuyên truyền thực hiện nghĩa vụ quân sự; quản lý nguồn công dân trong lứa tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; tổ chức sơ tuyển, lập danh sách và gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự... Đặc biệt, làm tốt công tác tuyên truyền về thực hiện nghĩa vụ quân sự, đến nay, phường Cam Đường đã có 72 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2027.

Em Nguyễn Hải Đăng, xã Bắc Hà, là một trong những thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2027. Sau khi tốt nghiệp đại học, Đăng quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ với mong muốn được cống hiến sức trẻ, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Em Nguyễn Hải Đăng chia sẻ: “Em nhận thức rằng tham gia nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm, niềm tự hào của mỗi thanh niên đối với Tổ quốc. Em đã sẵn sàng để lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ”.

Công tác khám sơ tuyển sức khỏe được các địa phương tổ chức chặt chẽ, đúng quy định.

Xã Bắc Hà đang khẩn trương thực hiện các bước trong công tác tuyển quân năm 2027 đúng thời gian, tiến độ đề ra. Đến nay, xã Bắc Hà đã hoàn thành khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự, tham gia nghĩa vụ công an nhân dân năm 2027 cho hơn 300 thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Để đảm bảo yêu cầu, tiến độ công tác khám sơ tuyển sức khỏe, xã Bắc Hà đã bố trí 3 điểm khám. Các thanh niên đã được khám, kiểm tra tổng thể sức khỏe theo đúng quy định. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, rà soát nguồn thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, rất nhiều thanh niên đang đi lao động, học tập ở xa cũng trở về địa phương để thực hiện khám sơ tuyển.

Nhằm chuẩn bị, triển khai các nhiệm vụ công tác tuyển quân đúng tiến độ, đảm bảo yêu cầu, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 482/KH-UBND về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027.

Theo kế hoạch, công tác tuyển quân năm 2027 trên địa bàn tỉnh tiếp tục được triển khai theo phương châm tuyển chọn “tròn khâu” để giao cho các đơn vị của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là Cơ quan thường trực Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh, thường xuyên tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các nội dung liên quan đến công tác tuyển quân.

Để làm tốt nhiệm vụ được giao, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội chỉ đạo, hướng dẫn hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, phường trong công tác tuyển quân; đồng thời chỉ đạo các ban CHQS cấp xã thực hiện các bước quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ bảo đảm chặt chẽ, chất lượng, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Cùng với đó, công an các xã phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân sự cùng cấp trong công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; quản lý chặt chẽ và cung cấp danh sách công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ trên địa bàn cho cơ quan quân sự; chủ trì và chịu trách nhiệm nghiên cứu, xem xét, thẩm định, tra cứu hồ sơ của công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, kết luận về tiêu chuẩn chính trị công dân được xét tuyển và báo cáo hội đồng nghĩa vụ quân sự xem xét, quyết định.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nhiều thanh niên đi học tập, lao động xa đã trở về địa phương để khám sức khỏe sơ tuyển nghĩa vụ quân sự.

Kế hoạch cũng nêu rõ, các xã, phường trong tỉnh chấp hành nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, quán triệt đầy đủ mục đích, yêu cầu, nội dung của công tác tuyển quân; tổ chức rà soát, phúc tra nắm nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục Luật nghĩa vụ quân sự giúp thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ hiểu được nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền lợi trong thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Đồng thời, tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe; ban hành kế hoạch tổ chức sơ tuyển theo đúng thời gian quy định, bảo đảm công khai, công bằng, đúng luật, đúng quy trình, chất lượng tốt.

Theo kế hoạch, toàn tỉnh tổ chức sơ tuyển xong trước ngày 25/10/2026; tổ chức khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự từ 01/11 - 15/12/2026. Lễ giao nhận quân dự kiến diễn ra từ ngày 20 - 24/02/2027.

Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027 của tỉnh Lào Cai đang được triển khai tích cực, đúng quy trình, bảo đảm chất lượng, tạo cơ sở quan trọng để tỉnh hoàn thành các chỉ tiêu tuyển quân, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng vững mạnh.