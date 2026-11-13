Lào Cai: Tích cực tìm kiếm du khách mất liên lạc tại Sa Pa

Các lực lượng triển khai công tác tìm kiếm du khách mất liên lạc tại Sa Pa. (Ảnh: Ủy ban nhân dân phường Sa Pa)

Vào khoảng 20 giờ 10 phút, ngày 10/11, Công an phường Sa Pa tiếp nhận thông tin từ nhân viên Đại sứ quán Kuwait đề nghị hỗ trợ tìm kiếm ông Khalid Aldawoud (sinh ngày 7/12/1975, giới tính nam, quốc tịch Kuwait), đến du lịch tại Sa Pa và mất liên lạc với gia đình, người thân trong nhiều ngày.

Qua xác minh ban đầu, ông Khalid Aldawoud đến tạm trú tại cơ sở lưu trú Green Sapa Homestay từ ngày 5/11, dự kiến lưu trú đến ngày 20/11. Cơ sở đã thực hiện khai báo tạm trú theo quy định; trong thời gian lưu trú, ông có tình trạng sức khỏe bình thường.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự phường Sa Pa họp và triển khai lực lượng tìm kiếm công dân Kuwait mất liên lạc. (Ảnh: Ủy ban nhân dân phường Sa Pa)

Sáng 7/11, ông Khalid Aldawoud nhờ cơ sở lưu trú thuê 1 xe máy nhãn hiệu Yamaha PG-1, màu đỏ đen, biển kiểm soát 25AA-526.78. Khoảng 10 giờ cùng ngày, ông điều khiển xe máy rời cơ sở lưu trú. Từ thời điểm đó đến thời điểm Công an phường lập báo cáo ban đầu, gia đình, cơ quan chức năng chưa liên lạc được với ông, chưa xác định được vị trí, lịch trình di chuyển cũng như tình trạng sức khỏe, an toàn của ông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Sa Pa đã tổ chức xác minh tại cơ sở lưu trú, làm rõ thông tin nhân thân, thời gian tạm trú, đặc điểm nhận dạng, phương tiện sử dụng và thời điểm du khách rời cơ sở lưu trú để phục vụ công tác tìm kiếm.

Đến tối 12/11, lực lượng chức năng tìm thấy xe máy của người mất liên lạc tại khu vực Ô Quý Hồ.

Công an phường Sa Pa đề nghị người dân, du khách nếu có thông tin liên quan đến du khách trên kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng. (Ảnh: Ủy ban nhân dân phường Sa Pa)

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự phường Sa Pa xác định các khu vực trọng điểm cần tổ chức tìm kiếm là hồ Thác Bạc và nơi giáp ranh với xã Ngũ Chỉ Sơn; đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các lực lượng, với khoảng 250 người tham gia, bảo đảm hoạt động tìm kiếm diễn ra khẩn trương, hiệu quả.

Công an phường Sa Pa đề nghị người dân, du khách nếu có thông tin liên quan đến du khách bị mất liên lạc trên kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng để phối hợp xác minh, tìm kiếm.