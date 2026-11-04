Lào Cai tích cực chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng

Những ngày này, Đảng ủy xã Púng Luông tích cực triển khai số hoá hồ sơ Đảng viên. Với 926 đảng viên sinh hoạt tại 36 chi bộ, đến nay, 100% tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ xã đã hoàn thành chuẩn hóa dữ liệu và đang tiếp tục rà soát, thống kê, scan hồ sơ đảng viên.

Bí thư Đảng ủy xã Púng Luông kiểm tra kết quả số hoá hồ sơ tổ chức Đảng, đảng viên.

Là thành viên của tổ số hoá hồ sơ đảng viên, anh Vàng A Páo - Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng, Đảng uỷ xã Púng Luông cho biết thêm: “Nhiệm vụ số hoá hồ sơ đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, được Đảng ủy rất quan tâm. Do vậy, chúng tôi dành thời gian làm cả ngày và cả buổi tối để kịp tiến độ đề ra".

Không chỉ tại Púng Luông, công tác số hoá hồ sơ tổ chức Đảng đang được cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh tích cực triển khai. Cụ thể, cơ sở dữ liệu đảng viên toàn tỉnh đã chỉnh lý 124.633/125.841 hồ sơ (99%), cập nhật 117.217/125.841 hồ sơ lên Cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0 (93,1%); số hóa 6.127.333/6.724.433 trang tài liệu (91,1%), đưa 330.000 trang vào khai thác.

Các chi bộ đẩy mạnh tuyên truyền về tầm quan trọng của chuyển đổi số trong công tác đảng.

Bên cạnh đó, hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp triển khai tại 112 đơn vị đạt tỷ lệ xử lý văn bản đến là 82,5% và văn bản đi 84,7%. Đối với Sổ tay đảng viên điện tử, 100% đảng bộ trực thuộc đã phân quyền quản lý cho 15.441 tài khoản, 3.322 chi bộ đăng ký sinh hoạt trên ứng dụng; 4 thủ tục hành chính của Đảng thực hiện chính thức trên môi trường điện tử từ ngày 01/8/2026 tại 4.604 tổ chức đảng.

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra công tác chuyển đổi số ở cơ sở.

Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu: các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ số hoá, tạo lập hồ sơ đảng viên, số hoá tài liệu có mức độ ưu tiên 1, bảo đảm hoàn thành xong trước 31/12/2026.