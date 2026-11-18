Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan.

Triển khai Kế hoạch số 525/KH-UBND ngày 5/11/2026 của UBND tỉnh, các sở, ngành và địa phương đang triển khai công tác chuẩn bị, tập trung hoàn thiện về nội dung chương trình, cơ sở vật chất, bố trí nhân lực và các điều kiện phục vụ, bảo đảm chuỗi hoạt động được tổ chức theo đúng kế hoạch.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Lào Cai - Sắc màu hội tụ”, diễn ra vào 20 giờ ngày 23/11/2026 tại Quảng trường 19/8, phường Yên Bái. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Báo và Phát thanh, Truyền hình Lào Cai và các nền tảng số, góp phần lan tỏa không khí ngày hội đến đông đảo Nhân dân.

Đến nay, kịch bản chương trình đã được UBND tỉnh phê duyệt; các điều kiện về cơ sở vật chất đang được phối hợp triển khai. Sân khấu chương trình được thi công theo thiết kế đã phê duyệt, dự kiến hoàn thành ngày 20/11.

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Bên cạnh đó, các hoạt động diễu diễn đường phố tại khu vực Trung tâm hành chính tỉnh, với sự tham gia của 440 nghệ nhân, diễn viên, học sinh. Công tác tập luyện, hợp luyện đã được tổ chức, bảo đảm yêu cầu về nội dung, đội hình và chất lượng biểu diễn.

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện, Không gian Trà Shan và sắc màu thổ cẩm năm 2026 với chủ đề “Theo du trà Shan - Chạm sắc thổ cẩm” sẽ được tổ chức từ ngày 20 đến 24/11 tại phố đi bộ Hào Gia, phường Yên Bái, với quy mô tối thiểu 30 gian hàng.

Đến thời điểm báo cáo, đã có 9 đơn vị đăng ký tham gia với tổng số 18 gian hàng. Các đơn vị đang hoàn thiện việc lắp đặt, bố trí không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm trà Shan, thổ cẩm và những sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng của địa phương.

Cùng với hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, nhiều chương trình thiết thực cũng được tổ chức như: Lễ khai trương Không gian Trà Shan gắn với ra mắt nền tảng Trà Shan và khai trương sàn thương mại điện tử Trà Shan Lào Cai vào tối 20/11; hội thảo “Trà Shan - Kết nối văn hóa bản địa với phát triển du lịch Lào Cai” diễn ra sáng 21/11; phiên đấu giá sản phẩm Trà Shan Lào Cai diễn ra trong buổi tối cùng ngày.

Bên cạnh đó, các kịch bản điều hành, danh sách đại biểu, nội dung hội thảo và công tác lựa chọn sản phẩm tham gia đấu giá cơ bản đã được chuẩn bị.

Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng hệ thống khẩu hiệu tuyên truyền, đồng thời hướng dẫn các địa phương tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Các băng rôn, khẩu hiệu phục vụ tuyên truyền, cổ động trực quan đang được khẩn trương hoàn thiện, dự kiến hoàn thành việc treo trong tối 18/11.

Để các hoạt động diễn ra an toàn, hiệu quả, các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế, phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, cấp điện và vệ sinh môi trường cũng đã được xây dựng. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn tại các khu vực tổ chức sự kiện.

Với sự chuẩn bị tích cực, đồng bộ của các sở, ngành và địa phương, các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 được kỳ vọng sẽ tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân; đồng thời góp phần quảng bá bản sắc văn hóa các dân tộc, giới thiệu tiềm năng du lịch và các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Lào Cai.

Tại cuộc họp, các sở, ngành, địa phương đã báo cáo và thảo luận các phương án phù hợp để tổ chức các hoạt động.

Các đại biểu phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, yêu cầu tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 bảo đảm trang trọng, an toàn, thiết thực, hiệu quả; đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách tham gia.

Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung rà soát, hoàn thiện nội dung, kịch bản chương trình nghệ thuật và diễu diễn đường phố tại phường Yên Bái, đảm bảo thể hiện rõ nét bản sắc văn hóa dân tộc, phản ánh sự phong phú, đa dạng trong đời sống văn hóa của các dân tộc tỉnh Lào Cai.

Cùng với các hoạt động nghệ thuật, cần chú trọng tổ chức không gian giới thiệu, quảng bá trà Shan tuyết, sắc màu thổ cẩm và các sản phẩm văn hóa đặc trưng của địa phương; đồng thời, xây dựng phương án đón tiếp, hướng dẫn đại biểu tham quan, trải nghiệm các không gian trưng bày.

Để các hoạt động thực sự trở thành ngày hội của Nhân dân, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, phường Yên Bái và Tỉnh đoàn phối hợp vận động, huy động sự tham gia của cán bộ, giáo viên, học sinh, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân đến tham quan, trải nghiệm tại tuyến phố đi bộ, không gian trưng bày và thưởng thức các chương trình nghệ thuật, nhất là vào các buổi tối diễn ra sự kiện.

Đồng chí cũng đề nghị các lực lượng chức năng tăng cường phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông và các điều kiện khác cho việc việc tổ chức các hoạt động.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa, nội dung và các hoạt động của sự kiện trên các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng số và hệ thống cổ động trực quan; tạo sức lan tỏa sâu rộng, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của Nhân dân và du khách.

Đồng chí nhấn mạnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, rà soát kỹ từng phần việc, bảo đảm các hoạt động được tổ chức chu đáo, đồng bộ, an toàn, hiệu quả, qua đó tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và quảng bá hình ảnh Lào Cai giàu bản sắc, thân thiện, mến khách.