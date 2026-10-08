Lào Cai thuộc nhóm 5 địa phương làm sạch dữ liệu tiêm chủng cao nhất cả nước

Thực hiện yêu cầu của Bộ Y tế, Sở Y tế Lào Cai đã triển khai đồng bộ việc rà soát, chuẩn hóa 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành; phân công đầu mối phụ trách, theo dõi tiến độ hằng tuần, kiểm tra, đối soát và xử lý các nhóm dữ liệu có khối lượng lớn hoặc tỷ lệ hoàn thành thấp.

Chuẩn hóa dữ liệu tiêm chủng giúp phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý , chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Đến hết tháng 9/2026, toàn ngành đã rà soát gần 1,38 triệu bản ghi, trong đó có khoảng 1,27 triệu bản ghi cần làm sạch. Đến nay, đã xử lý gần 1,2 triệu bản ghi, đạt 94,24%. Nhiều cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã hoàn thành 100%, trong đó có dữ liệu về sức khỏe bà mẹ, trẻ em và sức khỏe sinh sản.

Đáng chú ý, Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia có hơn 791 nghìn bản ghi cần làm sạch. Đến ngày 30/9, Lào Cai đã xử lý gần 757 nghìn bản ghi, đạt 95,67%, thuộc nhóm 5 địa phương có tỷ lệ làm sạch dữ liệu tiêm chủng cao trong toàn quốc.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Song Hào - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lào Cai: Quá trình làm sạch dữ liệu không dừng ở việc bổ sung, điều chỉnh thông tin mà hướng đến hình thành quy trình quản lý dữ liệu thống nhất, trong đó dữ liệu có người chịu trách nhiệm, được cập nhật, kiểm tra, đối soát và khai thác lâu dài. Ngành Y tế đã phối hợp với UBND các xã, phường, Công an tỉnh, Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan xác minh thông tin định danh, khai sinh, cư trú, địa chỉ và các trường dữ liệu còn thiếu hoặc chưa thống nhất. Qua đó, nâng độ tin cậy của dữ liệu, nhất là dữ liệu trẻ em và tiêm chủng, tạo cơ sở hình thành hồ sơ sức khỏe liên tục của người dân.

Lãnh đạo Sở Y tế kiểm tra tiến độ thực hiện Chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu y tế tại Trung tâm Y tế khu vực Yên Bái.

Song song với chiến dịch làm sạch dữ liệu, ngành Y tế phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh từng bước kết nối, chia sẻ dữ liệu về kho dữ liệu dùng chung của tỉnh, bảo đảm dữ liệu được quản lý tập trung, thống nhất giữa các cơ sở y tế trong tỉnh. Việc này tạo thuận lợi cho tra cứu, chia sẻ thông tin cần thiết trong quá trình chăm sóc, điều trị, hạn chế việc người dân phải cung cấp lại nhiều lần những thông tin đã có.

Qua đó, ngành Y tế từng bước chuyển từ phương thức quản lý dựa chủ yếu trên báo cáo sang quản trị dựa trên dữ liệu; nâng cao khả năng giám sát, dự báo, điều hành và hoạch định chính sách, tạo nền tảng để dữ liệu y tế tiếp tục được làm giàu, khai thác hiệu quả trong thời gian tới.