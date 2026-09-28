Lào Cai: Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh năm 2026

Quang cảnh buổi thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Giàng Quốc Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh năm 2026 nhấn mạnh, việc tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ với sự tham gia của nhiều lực lượng tại Nhà máy Luyện đồng 1 có ý nghĩa rất quan trọng. Qua đó, nâng cao khả năng thường trực, sẵn sàng xử lý các tình huống cháy, nổ; năng lực chữa cháy của lực lượng tại chỗ và lực lượng chuyên nghiệp, góp phần ngăn ngừa các vụ cháy nổ, xử lý kịp thời và hiệu quả khi có tình huống xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản...

Sau phần thực tập cơ chế, các lực lượng bước vào thực tập thực binh với tình huống giả định xảy ra cháy tại Xưởng hỏa luyện, Nhà máy Luyện đồng 1. Nguyên nhân được xác định do công nhân không thực hiện đúng quy trình an toàn, đổ xỉ nóng vào khu vực ẩm ướt, khiến xỉ văng bắn vào tấm lợp composite và thiết bị, gây cháy. Đám cháy nhanh chóng lan theo phương thẳng đứng và dọc các đường ống kỹ thuật, phát sinh nhiều khói, khí độc, đe dọa an toàn của người lao động và khu vực sản xuất.

Ngay khi phát hiện cháy, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở nhanh chóng sử dụng phương tiện, thiết bị tại chỗ để triển khai chữa cháy ban đầu, đồng thời tổ chức thoát nạn, cứu người và di chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Lào Cai huy động lực lượng, phương tiện của các đơn vị, địa phương; phối hợp với lực lượng quân đội và lực lượng chữa cháy cơ sở nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai đội hình, tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiếp cận khu vực cháy, tìm kiếm, đưa người bị nạn ra ngoài và khống chế đám cháy.

Các lực lượng vũ trang, y tế và đơn vị liên quan phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, phân luồng giao thông, cấp cứu người bị nạn và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Một số hình ảnh trong buổi thực tập phương án.

Trong tình huống cứu nạn trên cao, các lực lượng triển khai đồng bộ nhiều phương tiện, kỹ thuật như xe thang, cầu dây nghiêng, đội hình dây hạ chậm, đệm hơi để tiếp cận, đưa người mắc kẹt tại các vị trí cao, khó tiếp cận xuống nơi an toàn. Công tác tìm kiếm, cấp cứu nạn nhân mắc kẹt cũng được triển khai khẩn trương với sự tham gia của lực lượng cảnh sát cơ động, y tế và lực lượng tại chỗ, bảo đảm an toàn tính mạng cho các nạn nhân.

Thông qua thực tập phương án, năng lực chỉ huy, điều hành và khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng được kiểm tra, đánh giá; lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở được củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng thực hành. Đồng thời, các phương án ứng phó với tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố lớn tại cơ sở sản xuất công nghiệp được rà soát, bổ sung và hoàn thiện.

Kết thúc chương trình, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực tập, huy động lực lượng, phương tiện và tài sản của các cơ quan, tổ chức tham gia chương trình đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh.