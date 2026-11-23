Nội dung tuyên truyền gồm: Vận động nhân dân giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, xây dựng nếp sống văn minh; tuyên truyền pháp luật về hôn nhân và gia đình, phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống thông qua mô hình “Tiếng loa biên phòng”.

Trao quà tặng các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó còn có hoạt động an sinh xã hội, trao 50 suất quà (quần áo ấm, cặp sách) tặng học sinh và trẻ em tại điểm Trường Mầm non Dền Thàng; 40 suất quà tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tổng trị giá quà tặng là 40 triệu đồng.

Trao quà tặng của chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.

Đặc biệt, hai đơn vị còn phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu với nhiều trò chơi tập thể cho trẻ em, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và tăng cường tình đoàn kết quân dân.

Trao quà tặng học sinh.

Thông qua chương trình, Đồn Biên phòng Trịnh Tường, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai tiếp tục phát huy hiệu quả công tác dân vận, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể địa phương trong tuyên truyền, vận động nhân dân, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và chăm lo an sinh xã hội, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, xây dựng địa bàn biên giới ổn định, phát triển.