Theo , ngày 24/4/2026, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 28/2026/QH16 về phát triển Văn hóa Việt Nam, quy định ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. Ngày 21/11/2026, Quốc hội thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi, trong đó quy định ngày 24/11 là ngày nghỉ lễ, hưởng nguyên lương.

UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường và các cơ quan liên quan bố trí nghỉ làm việc ngày 24/11/2026; đồng thời sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để bảo đảm giải quyết công việc liên tục, phục vụ tốt tổ chức và Nhân dân. Các cơ quan, đơn vị cần bố trí công chức, viên chức trực để xử lý kịp thời những công việc đột xuất, bất ngờ.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ thông tin đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về việc nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026, bảo đảm thực hiện đầy đủ chế độ đối với người lao động theo quy định của pháp luật.

laocai.gov.vn Xem link nguồn