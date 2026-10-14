Lào Cai: Thúc đẩy ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, mở rộng mô hình sản xuất chè hữu cơ tại xã Hưng Khánh

Đồng chí Giàng Quốc Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai làm trưởng đoàn đã trực tiếp kiểm tra mô hình sản xuất chè hữu cơ tại xã Hưng Khánh. (Ảnh: Lộc Chầm)

Sáng 13/10, đồng chí Giàng Quốc Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã kiểm tra tình hình triển khai Dự án ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất chè hữu cơ tại xã Hưng Khánh. Cùng tham gia đoàn công tác, về phía xã Hưng Khánh có đồng chí Đào Ngọc Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã và đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.

​Trong chương trình công tác, đoàn đã đến thăm Hợp tác xã chè Khe Năm, kiểm tra thực tế vùng trồng chè Khe Năm và vùng trồng cây dược liệu mạch môn tại thôn Ngọn Đồng. Sau đó, đoàn làm việc với các đơn vị liên quan để đánh giá tiến độ triển khai dự án, trao đổi giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất và phát triển chuỗi giá trị chè hữu cơ trên địa bàn.

​Dự án “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất chè hữu cơ, góp phần nâng cao giá trị, thương hiệu chè Yên Bái” do Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc chủ trì thực hiện trong thời gian 36 tháng, với quy mô 15 ha, thu hút 47 hộ tham gia tại hai xã Hưng Khánh và Gia Hội. Riêng tại xã Hưng Khánh, mô hình được triển khai với sự tham gia của 19 hộ dân trên diện tích 9 ha.

​Qua triển khai, các hộ dân đã từng bước áp dụng quy trình thâm canh chè theo hướng hữu cơ, chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm và bảo vệ môi trường. Sản phẩm chè búp tươi của các hộ tham gia mô hình hiện được thu mua với giá cao hơn từ 15–20% so với phương thức sản xuất thông thường, góp phần nâng cao thu nhập và tạo động lực để người dân tiếp tục phát triển vùng nguyên liệu chè chất lượng cao.

​Sau khi kiểm tra thực tế vùng nguyên liệu và cơ sở chế biến tại Hợp tác xã chè Khe Năm, đồng chí Giàng Quốc Hưng ghi nhận những kết quả bước đầu của dự án, đồng thời đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm quy trình sản xuất chè hữu cơ, đẩy nhanh việc hoàn thiện các điều kiện để được cấp chứng nhận theo quy định. Cùng với đó, cần chú trọng nâng cao chất lượng chế biến, xây dựng và phát triển nhãn hiệu sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, từng bước nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của chè địa phương.

​Đối với xã Hưng Khánh, đồng chí đề nghị tiếp tục phát huy vai trò chủ trì trong việc kết nối, thúc đẩy liên kết giữa Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân, xác định đây là chuỗi liên kết thống nhất, không thể tách rời trong quá trình tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Chính quyền địa phương cần đồng hành, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để các bên phối hợp hiệu quả, bảo đảm sự gắn kết từ khâu sản xuất, chế biến đến tiêu thụ.

Việc triển khai dự án chè hữu cơ tại Hưng Khánh không chỉ góp phần nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm chè mà còn mở ra hướng phát triển nông nghiệp theo hướng an toàn, bền vững, gắn sản xuất với chế biến và thị trường. (Ảnh: Lộc Chầm)

​Đối với Hợp tác xã chè Khe Năm, cần chủ động mở rộng diện tích vùng nguyên liệu phù hợp với điều kiện thực tế, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất và chế biến, nâng cao chất lượng sản phẩm. Đồng thời, hợp tác xã cần xây dựng quy trình tập huấn cho các thành viên, hướng dẫn ghi chép nhật ký sản xuất đầy đủ, minh bạch, bảo đảm khả năng truy xuất nguồn gốc và tuân thủ các yêu cầu của sản xuất hữu cơ.

​Bên cạnh đó, việc duy trì kỷ luật trong tổ chức sản xuất, thực hiện nghiêm các cam kết về chất lượng và quy trình kỹ thuật được xác định là yếu tố quan trọng để khẳng định uy tín của hợp tác xã. Hợp tác xã cũng cần chủ động tìm kiếm, kết nối đối tác, xây dựng phương án tiêu thụ ổn định, từng bước hình thành chuỗi sản xuất và tiêu thụ bền vững.

​Việc triển khai dự án chè hữu cơ tại Hưng Khánh không chỉ góp phần nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm chè mà còn mở ra hướng phát triển nông nghiệp theo hướng an toàn, bền vững, gắn sản xuất với chế biến và thị trường. Qua đó, từng bước xây dựng thương hiệu chè địa phương, nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa bàn xã./.