Lào Cai thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương; các tổ chức hội, hiệp hội; cơ sở giáo dục nghề nghiệp; doanh nghiệp, hợp tác xã và các đơn vị viễn thông trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh Hội thảo khoa học về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo năm 2026.

Thời gian qua, tỉnh Lào Cai đã chủ động cụ thể hóa các chủ trương, chính sách về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số bằng nhiều chương trình, kế hoạch và cơ chế hỗ trợ cụ thể. Tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 28/4/2026 xác định mục tiêu, nhiệm vụ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026 - 2030; triển khai mô hình hợp tác “Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp”; đồng thời ban hành các cơ chế hỗ trợ hoạt động sáng kiến, hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tỉnh Lào Cai tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo thông qua Nghị quyết số 13/2026/NQ-HĐND ngày 29/6/2026 về hỗ trợ các dự án khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số và Nghị quyết số 46 ngày 11/8/2026 của HĐND tỉnh về chủ trương thành lập Quỹ Đầu tư mạo hiểm.

Trước đó, tại Quyết định số 1710/QĐ-UBND ngày 16/5/2026, tỉnh đã xác định 33 nhu cầu công nghệ thuộc 7 nhóm ngành và công bố 8 bài toán lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030, tạo cơ sở kết nối nhu cầu thực tiễn với các cơ quan nghiên cứu, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp công nghệ.

Những nỗ lực trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo của tỉnh bước đầu được phản ánh qua kết quả Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026. Theo kết quả công bố, Lào Cai xếp thứ 22/34 tỉnh, thành phố, tăng một bậc so với năm 2025.

Tuy nhiên, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh vẫn đang trong quá trình hình thành. Số lượng doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và các dự án có khả năng tăng trưởng còn ít; năng lực nghiên cứu, hấp thụ và làm chủ công nghệ của phần lớn doanh nghiệp, hợp tác xã còn hạn chế. Nguồn nhân lực chuyên sâu, chuyên gia tư vấn, cố vấn khởi nghiệp và tổ chức trung gian kết nối công nghệ chưa đáp ứng yêu cầu.

Một điểm nghẽn đáng chú ý là khoảng cách giữa kết quả nghiên cứu, ứng dụng với giao dịch và thương mại hóa. Giai đoạn 2025 - 2026, tỉnh đã nghiệm thu và chuyển giao 42 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh cho cơ quan, đơn vị, địa phương để ứng dụng, duy trì và nhân rộng.

Đại biểu phát biểu tham luận tại Hội thảo khoa học về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo năm 2026.

Đại biểu trình bày tham luận tại Hội thảo khoa học về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo năm 2026.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận nhiều nội dung thiết thực, trọng tâm là đổi mới sáng tạo trong phát triển sản phẩm nông nghiệp xanh, bền vững; thúc đẩy khởi nghiệp gắn với nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp; chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng chuyển đổi số nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong hoạt động của các hợp tác xã; tăng cường kết nối nguồn lực và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Bên cạnh đó, một số đại biểu đề xuất giải pháp thực hiện đổi mới sáng tạo trong hoạt động đào tạo gắn với khởi nghiệp...

Hội thảo là dịp tăng cường kết nối các thành tố trong hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; góp phần xác định những nhiệm vụ ưu tiên, nâng cao hiệu quả các chính sách hỗ trợ và thúc đẩy hình thành các mô hình khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tiễn tại tỉnh Lào Cai.

Trong tỉnh