Lào Cai thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia

Đồng chí Giàng Quốc Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: THANH SƠN)

Sau hơn một năm triển khai Nghị quyết 57, Lào Cai đã ban hành 467 văn bản chỉ đạo, điều hành; hình thành 51 hệ thống thông tin, 42 cơ sở dữ liệu chuyên ngành và số hóa hơn 13 triệu trang tài liệu. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 92,4%; 98,68% hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn. Toàn tỉnh hiện có 1.609 Tổ công nghệ số cộng đồng với 12.493 thành viên trực tiếp hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích số.

Năm 2026, tỉnh tiếp tục phê duyệt 77 danh mục nhiệm vụ, dự án công nghệ thông tin, trong đó có 15 dự án công nghệ chiến lược. Trọng tâm là chuyển từ xây dựng nền tảng sang tạo ra sản phẩm, hiệu quả cụ thể, lấy kết quả thực chất làm thước đo, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Các đại biểu bấm nút phát động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10. (Ảnh: THANH SƠN)

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Giàng Quốc Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Lào Cai cần đổi mới tư duy, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, phát động thi đua bằng kết quả cụ thể.

Mỗi nhiệm vụ phải rõ người chịu trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm và rõ hiệu quả. Việc gì có thể làm ngay thì phải chủ động thực hiện; việc gì khó khăn, vướng mắc thì phải xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Phong trào thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải đi vào từng cơ quan, từng đơn vị, từng vị trí công tác; khuyến khích cán bộ mạnh dạn đề xuất sáng kiến, đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng phục vụ. Thi đua phải thực chất, tránh hình thức, không chạy theo thành tích.

Các đại biểu dự Ngày chuyển đổi số. (Ảnh: THANH SƠN)

Đồng thời, lấy dữ liệu làm nền tảng, lấy hiệu quả phục vụ làm thước đo chuyển đổi số. Các cơ quan, đơn vị cần tập trung chuẩn hóa, cập nhật, làm sạch dữ liệu; đẩy mạnh kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu theo quy định. Việc xây dựng nền tảng, hệ thống thông tin phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, bảo đảm đồng bộ, liên thông, tránh trùng lặp, lãng phí. Phải đặc biệt quan tâm bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu và quyền lợi hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Ra mắt "Thôn số" tại xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai. (Ảnh: THANH SƠN)

Tiếp tục thúc đẩy đổi mới sáng tạo gắn với sản xuất, kinh doanh và lợi thế của tỉnh. Ưu tiên ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, chế biến sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, phát triển du lịch, thương mại điện tử và các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đổi mới công nghệ, cải tiến quy trình, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường.

Phát huy vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, các nền tảng thiết yếu và nâng cao kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân. Quan tâm các địa bàn còn khó khăn, để quá trình chuyển đổi số thực sự bao trùm, thiết thực và hiệu quả...