Ngành Thuế Lào Cai tổ chức hội nghị phổ biến chính sách thuế mới và đối thoại với người nộp thuế năm 2026. (Ảnh: TT)

Nhiều đột phá nổi bật

Theo đồng chí Nguyễn Hữu Trường, Trưởng Thuế tỉnh Lào Cai, kết quả nổi bật nêu trên có được trước hết nhờ luôn bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Bộ Tài chính, Cục Thuế. Duy trì việc theo dõi, đánh giá tiến độ thu ngân sách hằng ngày; giao chỉ tiêu thu đến từng đơn vị, từng địa bàn, từng doanh nghiệp trọng điểm; thường xuyên phân tích, so sánh kết quả thực hiện với dự toán và cùng kỳ để kịp thời điều chỉnh giải pháp cho phù hợp.

Công tác thu thuế năm 2026 ở Lào cai có mấy điểm nổi bật sau: Công tác quản lý thuế, kiểm tra thuế và chống thất thu và quản lý rủi ro được tăng cường, góp phần tăng thu ngân sách Nhà nước.

Thuế tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo chuyển mạnh từ kiểm tra dàn trải sang quản lý tuân thủ, lựa chọn đối tượng kiểm tra trên cơ sở phân tích dữ liệu và mức độ rủi ro; triển khai thực hiện Bộ chỉ số tiêu chí xác định người nộp thuế có rủi ro cao, tăng cường kiểm soát hóa đơn điện tử, phòng, chống mua bán, sử dụng trái phép hóa đơn; đồng thời khai thác dữ liệu hóa đơn điện tử và dữ liệu bên thứ ba để phục vụ quản lý thu, kiểm tra và chống thất thu.

Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai làm việc với ngành thuế tỉnh. (Ảnh: TT)

Qua công tác phân tích hồ sơ khai thuế, đã yêu cầu các đơn vị có hoạt động khai thác khoáng sản điều chỉnh giá bán nội bộ sản phẩm khoáng sản, yêu cầu tập đoàn phân bổ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp sát với kết quả sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Công tác kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế đã hoàn thành 95% kế hoạch được giao. Từ đó, đã góp phần nâng cao tính tuân thủ và tăng thu ngân sách hơn 1.000 tỷ đồng/năm.

Tập trung xử lý các điểm nghẽn trong quản lý thuế, hoàn thành sớm trước 2 tháng so với tiến độ đề ra.

Toàn ngành thuế triển khai quyết liệt Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế-Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”. Đến hết ngày 12/11, trong tổng số 30.996 người nộp thuế thuộc diện rà soát, đã hoàn thành xử lý dứt điểm 21.379 người nộp thuế, đạt 69%; số còn lại đang được tập trung xử lý. Đối với các hồ sơ không thuộc diện rủi ro, cơ quan Thuế giải quyết thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế ngay trong ngày, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Đối với các hồ sơ thuộc diện rủi ro cao đã phối hợp chuyển tin báo sang Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) để xử lý theo quy định.

Kết quả này đưa Thuế tỉnh Lào Cai trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu cả nước về tiến độ và tỷ lệ hoàn thành rà soát, chuẩn hóa mã số thuế; góp phần làm sạch cơ sở dữ liệu người nộp thuế, tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và nâng cao hiệu quả quản lý thu ngân sách, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Để tăng cường công tác quản lý nguồn thu, chống thất thu trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Thuế tỉnh đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 11/8/2026 về tăng cường quản lý thu, chống thất thu ngân sách Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số.

Thuế tỉnh đã phát huy vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc, ban hành Đề án và kế hoạch triển khai thực hiện trong toàn ngành.

Kết quả: 99/99 xã, phường đã thành lập Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện; 51/99 xã, phường đã thành lập tổ giúp việc, tổ kiểm tra liên ngành. Có 5 sở, ngành và 44 xã, phường đã phối hợp cung cấp, chia sẻ dữ liệu cho cơ quan Thuế.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý thuế trên địa bàn cũng gặp một số khó khăn, vướng mắc như sau:

Công tác quản lý thuế ngày càng đòi hỏi nâng cao về chất lượng, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong khi đó số lượng biên chế hiện có thiếu hơn 30% so biên chế được giao.

Mặc dù ngành thuế đã tập trung nhiều các giải pháp về quản lý nguồn thu, quản lý hóa đơn điện tử nhằm kiểm soát rủi ro về việc mua bán hóa đơn. Tuy nhiên, các tỉnh, thành phố trên cả nước đã phát hiện nhiều đường dây mua bán hóa đơn có quy mô lớn, tiềm ẩn rủi ro trong công tác quản lý thuế.

Ý thức chấp hành của một bộ phận của doanh nghiệp, hộ kinh doanh còn chưa cao. Mặc dù cơ quan thuế đã áp dụng đầy đủ các biện pháp cưỡng chế, thu hồi nợ thuế theo quy định nhưng vẫn chưa thu hồi được vào ngân sách.

Triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh, kinh phí chi thường xuyên của ngành bị cắt giảm; cơ sở vật chất bị hư hỏng, xuống cấp nhưng không có kinh phí để sửa chữa và chưa có chính sách hỗ trợ từ trung ương đối với công chức phải di chuyển...

Hướng tới số thu 13.000 tỷ đồng

Năm 2026, Thuế tỉnh Lào Cai phấn đấu thu từ thuế, phí đạt khoảng 13.000 tỷ đồng, bằng 138,5% dự toán Trung ương giao và bằng 125,2% dự toán tỉnh giao. Để hoàn thành mục tiêu, trong thời gian còn lại của năm, Thuế tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tập trung cao độ nhiệm vụ thu ngân sách 2 tháng cuối năm, theo dõi sát tiến độ thu hằng ngày, nhất là các doanh nghiệp có số nộp ngân sách lớn trong lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản, thủy điện; đôn đốc doanh nghiệp nộp thuế ngay khi kê khai, tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và thực hiện đầy đủ các khoản thuế được gia hạn khi đến hạn; không để phát sinh nợ thuế mới.

Hai là, nâng cao hiệu quả quản lý thuế và chống thất thu, tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra thuế, phân tích hồ sơ khai thuế, tập trung vào doanh nghiệp có rủi ro cao, giao dịch liên kết, hoàn thuế; tăng cường quản lý hóa đơn điện tử, hộ kinh doanh, thương mại điện tử và các lĩnh vực có tiềm năng phát sinh nguồn thu.

Ba là, quyết liệt thu hồi nợ thuế, thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý và cưỡng chế nợ theo quy định, phấn đấu tổng số nợ thuế đến ngày 31/12/2026 không vượt quá 5% tổng thu ngân sách Nhà nước do cơ quan Thuế quản lý.

Bốn là, phối hợp chặt chẽ các sở, ngành và chính quyền địa phương trong quản lý, đôn đốc thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 12/CT-UBND, mở rộng chia sẻ dữ liệu và nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh trên địa bàn.

Tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao năng lực chuyên môn và trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ công chức thuế.